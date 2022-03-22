Футболист Алиев рассказал о возможной встрече с Путиным

Бывший футболист киевского "Динамо" и московского "Локомотива" не намерен разговаривать с президентом Российской Федерации.

Украинский футболист Александр Алиев рассказал о своем отношении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом 37-летний футболист рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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Отвечая на вопрос, что бы он сказал Путину при встрече, Алиев отметил, что его гипотетический разговор с президентом России был бы очень коротким.

"Я ему просто скажу одно: "Шакал ты. И у тебя вообще ничего нет в душе". Понятно, что прежде, чем я с ним встречусь, меня будут шмонать. Я не знаю, где спрячу, но просто смогу спрятать предмет. И просто перережу ему горло. И тогда, я думаю, будет мир во всем мире", — сказал Александр Алиев.

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Александр Алиев служит в территориальной обороне Киева с первых дней российско-украинской войны. Футболист признался, что принял это решение самостоятельно, даже несмотря на противоположную политическую позицию его родителей. Отметим, что Алиев родился в Хабаровске, но будучи подростком переехал в Киев и воспитывался в клубной школе киевского "Динамо".

Ранее Фокус сообщал, что Александр Алиев обратился к украинским футболистам, которые выступают или тренируют в чемпионате России. В частности, Алиев призвал Анатолия Тимощука, тренирующего ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), и Ивана Ордеца из московского "Динамо" выразить свою позицию относительно нападения России на Украину.

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, выступавший за санкт-петербургский "Зенит", с началом российской агрессии расторг контракт с клубом и призвал Россию убрать войска с территории Украины. Аналогичный шаг сделал и Андрей Воронин, работавший ассистентом главного тренера ФК "Динамо" Москва.