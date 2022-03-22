Футболіст Алієв розповів про можливу зустріч із Путіним

Колишній футболіст київського "Динамо" та московського "Локомотива" не має на меті розмовляти з президентом Російської Федерації.

Український футболіст Олександр Алієв розповів про своє ставлення до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це 37-річний футболіст розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

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Відповідаючи на запитання, що він сказав би Путіну на зустрічі, Алієв зазначив, що його гіпотетична розмова з президентом Росії була б дуже короткою.

"Я йому просто скажу одне: "Шакал ти. І в тебе взагалі нічого немає в душі". Зрозуміло, що перш ніж я з ним зустрінуся, мене шмонатимуть. Я не знаю, де сховаю, але просто зможу сховати предмет. І просто переріжу йому горло. І тоді, я думаю, буде мир у всьому світі", — сказав Олександр Алієв.

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Олександр Алієв служить у територіальній обороні Києва з перших днів російсько-української війни. Футболіст зізнався, що прийняв це рішення самостійно, навіть попри протилежну політичну позицію його батьків. Зазначимо, що Алієв народився в Хабаровську, але в підлітковому віці переїхав до Києва і виховувався в клубній школі київського "Динамо".

Раніше Фокус повідомляв, що Олександр Алієв звернувся до українських футболістів, які виступають чи тренують у чемпіонаті Росії. Зокрема, Алієв закликав Анатолія Тимощука, який тренує ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург), та Івана Ордеця з московського "Динамо" висловити свою позицію щодо нападу Росії на Україну.

Український футболіст Ярослав Ракицький, який виступав за санкт-петербурзький "Зеніт", після початку російської агресії розірвав контракт із клубом і закликав Росію забрати війська з території України. Аналогічний крок зробив і Андрій Воронін, який працював помічником головного тренера ФК "Динамо" Москва.