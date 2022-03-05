"Де ви, патріоти х*рові?": футболіст Алієв звернувся до Тимощука та Ордеця (відео)

Колишній півзахисник київського "Динамо" обурений тим, що українські футболісти продовжують заробляти у Росії.

Екс-футболіст "Динамо" Київ та збірної України Олександр Алієв звернувся до тренера санкт-петербурзького "Зеніту" Анатолія Тимощука та захисника ФК "Динамо" (Москва) Івана Ордеця.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Відео 37-річний спортсмен опублікував у "сторіс" на своїй сторінці в Instagram.

Алієв не розуміє, чому Тимощук та Ордець продовжують працювати в Росії, в умовах військової агресії цієї країни щодо України.

«Тимощук, а де ти пропав? Язик до дупи засунув? Чи ти прапорця на щоках малював, аби попонтоватись?

Ордець, а ти де? Як там "Динамо" (Москва)? Патріоти ви хорові. Рак (Ярослав Ракицький – прим. Фокус ) та Ворона (Андрій Воронін – прим. Фокус ), я знав вас мужиками і ви залишилися мужиками. Я знав, що ви є патріотами цієї країни. І все у нас буде добре», — сказав Алієв.

[ + – ] Олександр Алієв розкритикував Тимощука та Ордеця

Зазначимо, що з початком військової агресії Росії в Україні Олександр Алієв вирушив служити в загоні територіальної оборони одного з районів Києва.

Анатолій Тимощук продовжує працювати у футбольному клубі "Зеніт" (Санкт-Петербург) з 2017 року. Він не засудив військову агресію Росії проти України. Іван Ордець – уродженець Волновахи та вихованець футбольного клубу "Шахтар". Він виступає за московське "Динамо" із 2019 року. Після початку війни в Україні Іван Ордець засудив вторгнення Росії, але не розірвав контракт із московським клубом.

У той же час Ярослав Ракицький, який виступав за "Зеніт" з 2019 року, покинув клуб на початку березня 2022 року. У "Зеніті" повідомили, що причиною розірвання контракту стало прохання Ракицького відпустити його за "сімейними обставинами".

Ще один українець, Андрій Воронін, залишив тренерський штаб ФК "Динамо" "Москва", в якому він працював з 2020 року.