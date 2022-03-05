"Где вы, патриоты х*ровы?": футболист Алиев обратился к Тимощуку и Ордецу (видео)

Бывший полузащитник киевского "Динамо" возмущен тем, что украинские футболисты продолжают зарабатывать в России.

Экс-футболист "Динамо" Киев и сборной Украины Александр Алиев обратился к тренеру санкт-петербургского "Зенита" Анатолию Тимощуку и защитнику ФК "Динамо" (Москва) Ивану Ордецу.

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Видео 37-летний спортсмен опубликовал в "сторис" на своей странице в Instagram.

Алиев не понимает, почему Тимощук и Ордец продолжают работать в России, в условиях военной агрессии этой страны по отношению к Украине.

"Тимощук, а где ты пропал? Язык в ж*пу засунул или он у кого-то в ж*пе торчит? Патриот ты наш, украинский. Оказывается, ты флажки на щеках рисовал только так, чтобы попонтоваться?

Ордец, а ты где? Как там "Динамо" (Москва)? Патриоты вы х*ровы. Рак (Ярослав Ракицкий — прим.Фокус) и Ворона (Андрей Воронин — прим.Фокус), я знал вас мужиками и вы остались мужиками. Я знал, что вы патриоты этой страны. И все у нас будет хорошо", — сказал Алиев.

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Отметим, что с началом военной агрессии России в Украине, Александр Алиев отправился служить в отряде территориальной обороны одного из районов Киева.

Анатолий Тимощук продолжает работать в футбольном клубе "Зенит" (Санкт-Петербург) с 2017 года. Он не осудил военную агрессию России против Украины. Иван Ордец — уроженец Волновахи и воспитанник футбольного клуба "Шахтер". Он выступает за московское "Динамо" с 2019 года. После начала войны в Украине, Иван Ордец осудил вторжение России, но не расторг контракт с московским клубом.

В то же время, Ярослав Ракицкий, выступавший за "Зенит" с 2019 года, покинул клуб в начале марта 2022 года. В "Зените" сообщили, что причиной расторжения контракта стала просьба Ракицкого отпустить его по "семейным обстоятельствам".

Еще один украинец, Андрей Воронин, покинул тренерский штаб ФК "Динамо" Москва, в котором он работал с 2020 года.