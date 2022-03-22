"Не хочу називати ім'я цієї істоти", — Андрій Шевченко — про Путіна

Власник "Золотого м'яча" 2004 також висловився про росіян. За його словами, наші країни мають довгу історію відносин, але вони ніколи не будуть колишніми.

Футбольний фахівець Андрій Шевченко у своєму недавньому інтерв'ю розповів, що допомагає біженцям за допомогою програми Homes for Ukraine та проводить кампанію зі збору коштів, її мета – зібрати щонайменше 2 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Дружина Шевченка Крістен також активно допомагає українським біженцям з переїздом з України. За його словами, весь світ підтримує Україну, і це дорого коштує, оскільки всім жителям України, які залишаються на батьківщині, зараз важливо знати, що вони не самі.

Президент об'єднав країну

Футбольний тренер наголошує на важливості позиції президента країни Володимира Зеленського, який міг виїхати, але все ж таки вважав за краще залишитися і захищати свою країну.

"Президент об'єднав народ. Він залишився з ними, і ми не здамося, — каже Шевченко. — Ми б'ємося за наш вибір, за нашу свободу, за нашу демократію. Люди на вулицях голими руками зупиняють танки. Це дуже потужне посилання. Росії тут не раді".

Росіяни безжальні

"Росіяни оточили місто і просто бомблять. Вони не зупиняються. Вони безжальні", — каже Шевченко про тактику, яку використовують ЗС РФ, наголошуючи на тому, що мешканцям обложених міст не надають можливості пройти гуманітарними коридорами.

За словами Шевченка, як будь-який син, він намагався переконати матір виїхати, оскільки їй потрібен медичний догляд через проблеми зі здоров'ям. Проте вона залишилася, відмовившись, як і мільйони інших громадян України, покидати свої будинки.

"Моя мама там. Моя сестра там. Мої дядько і тітка. Мій двоюрідний брат. Мої друзі – дехто на передовій. Вони стоять за нашу країну, нашу свободу, наш вибір, нашу гордість", — пояснює Шевченко.

"Я просто сказав правду, – відповідає Шевченко. – Це єдиний правильний варіант".

Про роль журналістів на війні

Також він згадав про журналістів, які гинуть на передовій, намагаючись розповісти про події, що відбуваються.

"Мені дуже гірко за журналістів, які гинуть на війні. Вони на передовій намагаються розповідати правду всьому світу, а їх вбивають".

Росіянам, які проти війни, Шевченко радить виходити на вулицю та протестувати, хоч би чого це коштувало. Це єдиний можливий спосіб зупинити війну.

Про Путіна

"У наших країн довга історія відносин, але вони ніколи не будуть колишніми. Хоча знаю, що є багато людей у Росії, які хочуть зупинити війну", — пояснює володар "Золотого м'яча" 2004 року.

Він також підтримує повну заборону на участь у міжнародних змаганнях для спортсменів з Росії.

"Ми повинні створювати тиск. Російський президент – не хочу називати ім'я цієї істоти – каже, що це спецоперація. Це не спецоперація. Це вбивство безневинних. Люди оточені. Міста бомблять", — пояснює легендарний футболіст київського "Динамо" та "Мілана".

Нагадаємо, що Володимир Кличко назвав війну з Росією боєм усього життя. Колишній чемпіон світу з боксу захищає українську столицю у лавах територіальної оборони.

Футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" підтримає родичів Олександра Кукіна, засновника українського фан-клубу "МЮ". Кукін намагався вивезти сім'ю із зони бойових дій, але його автомобіль обстріляли російські війська. Під час інциденту також постраждала його донька та дружина, яких прооперували у лікарні.

Раніше Фокус повідомляв, що Олександр Алієв відповів на запитання про те, що він сказав би, опинившись перед Путіним. За словами ексдинамівця, йому нема чого сказати російському президентові, але він готовий взяти на себе відповідальність за його ліквідацію.