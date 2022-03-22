ЗС РФ убили засновника українського фан-клубу "Манчестер Юнайтед"

Футбольний клуб має на меті допомогти близьким засновника фан-клубу Олександра Кукіна, які також постраждали під час обстрілу автомобіля.

Окупанти вбили засновника українського фан-клубу англійського професійного футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Олександра Кукіна. Це сталося через обстріл його авто ЗС РФ, повідомляють на сайті ФК.

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Також постраждали близькі Кукіна — донька Аліса та дружина Аліна, їх відвезли до лікарні та прооперували.

Олександр Кукін загинув 3 березня 2022 року. Він намагався вивезти на машині свою дружину та дитину з території, яку збиралися окупувати російські війська.

Фанат "Манчестера" заснував фан-клуб "Київські червоні" в Києві ще у 2002 році. Коли в Кукіна з'явилася сім'я, він перестав займатися справами фан-клубу, але продовжував вболівати за англійську команду в столичних пабах із друзями.

Футбольний клуб висловив щирі співчуття родині Кукіна та побажав одужання. ФК має на меті підтримати постраждалих близьких Кукіна та членів фан-клубу.

"Ми висловлюємо їм наші щирі співчуття через їхню втрату і бажаємо якнайшвидшого одужання, тому що вони намагаються впоратися з цими жахливими подіями. Клуб вивчає кілька можливостей для підтримки як сім'ї Олександра, так і Kyiv Reds", — повідомили на сайті ФК.

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