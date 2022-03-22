ВС РФ убили основателя украинского фан-клуба "Манчестер Юнайтед"

Футбольный клуб намерен помочь близким основателя фан-клуба Александра Кукина, которые также пострадали в ходе обстрела автомобиля.

Оккупанты убили основателя украинского фан-клуба английского профессионального футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Александра Кукина. Это произошло из-за обстрела его авто ВС РФ, сообщается на сайте ФК.

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Также пострадали близкие Кукина — дочь Алиса и супруга Алина, их отвели в больницу и прооперировали.

Александр Кукин погиб 3 марта 2022 года. Он пытался вывезти на машине свою жену и ребенка из территории, которую собирались оккупировать российские войска.

Фанат "Манчестера" основал фан-клуб "Киевские красные" в Киеве еще в 2002 году. Как у Кукина появилась семья, он перестал заниматься делами фан-клуба, но продолжал болеть за английскую команду в столичных пабах с друзьями.

Футбольный клуб выразил искренние соболезнования семье Кукина и пожелал выздоровления. ФК намерен оказать поддержку пострадавшим близким Кукина и членам фан-клуба.

"Мы шлем им наши сердечные соболезнования из-за их утраты и желаем скорейшего выздоровления, так как они пытаются справиться с этими ужасными событиями. Клуб изучает ряд возможностей для поддержки как семьи Александра, так и Kyiv Reds", — сообщили на сайте ФК.

Напомним, легендарный украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал Путина убийцей после начала войны в Украине.

Еще сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко отказался от боя с Джорджем Камбососом ради того, чтобы оставаться в рядах теробороны.