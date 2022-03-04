"Путин — убийца". Андрей Шевченко прокомментировал войну в Украине

Экс-главный тренер сборной Украины по футболу осудил военные действия президента РФ на территории Украины.

Легендарный украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился мнением о ситуации в Украине.

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По словам Шевченко, президент Российской Федерации Владимир Путин поставил целью убивать украинцев с целью захвата Украины.

"Я думаю, что Путин — убийца. Сейчас его цель — это мы, потому что наша страна граничит с Россией. Но какая страна будет после нас?" — сказал Шевченко в интервью изданию La Repubblica.

В эфире украинских телеканалов Андрей Шевченко рассказал, что его родные, мама и сестра, находятся на территории Украины и помогают военным. Сам Андрей Шевченко находится заграницей, но привлечен к помощи украинской армии.

23 февраля 45-летний специалист обратился к своим соотечественникам, отметив, что за последние 30 лет украинцы сплотились как нация. Футбольный тренер призвал украинцев сплотиться, несмотря на сложное время.

Друг Андрея Шевченко, российский олигарх Роман Абрамович, продает футбольный клуб "Челси". Такое решение российский бизнесмен принял из-за санкций, которые против него ввели в Великобритании. Именно Абрамович в свое время пригласил Шевченко в "Челси", за который украинец выступал в 2006-2007 годах.

Ранее Фокус рассказывал о том, что украинский футболист Андрей Ярмоленко записал видеообращение к футболистам сборной России. Ярмоленко призвал их не бояться показать своим болельщикам правду о том, что происходит в Украине.

Отметим, что украинский футболист Ярослав Ракицкий расторг контракт с российским футбольным клубом "Зенит" после начала российской военной агрессии на территории Украины.