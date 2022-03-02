"Почему вы сидите, как обосранные?". Ярмоленко обратился к российским футболистам (видео)

Один из лидеров сборной Украины по футболу не понимает, почему россияне молчат о военных преступлениях их солдат в Украине.

Полузащитник английского клуба "Вест Хэм" и сборной Украины Андрей Ярмоленко записал видеообращение к футболистам сборной России. Видео Ярмоленко опубликовал на своей странице в Instagram.

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Футболист призвал своих коллег рассказать российской аудитории о том, что на самом деле происходит в Украине. Он также отметил, что несмотря на то, что родился в Санкт-Петербурге, считает себя украинцем, поскольку вырос в Чернигове.

"У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите, как обосранные и ничего не говорите? У нас в стране убивают людей, убивают наших жен, матерей, детей. Почему вы ничего не комментируете? Что вам будет, если вы объединитесь и покажете, что на самом деле происходит у нас в стране?", — сказал Ярмоленко.

[ + – ] Андрей Ярмоленко обратился к российским футболистам

Ярмоленко так же отметил, что некоторые российские футболисты "любят показывать яйца на камеру, но пришло время показать яйца в реальной жизни", намекая, вероятно, на Артема Дзюбу, который попал в секс-скандал из-за интимного видео.

Ранее Ярмоленко сам попал в скандал: он не отпраздновал гол "Вест Хэма", чем вызвал гнев болельщиков "молотобойцев".

Отметим, что до начала российской агрессии в Украине, ряд украинских футболистов продолжали работать в России. Но после вторжения войск РФ на территорию Украины 24 февраля, ассистент главного тренера ФК "Динамо" Москва Андрей Воронин объявил об уходе из команды. Украинец работал в клубе с 2020 года.

Следом за Ворониным из России из-за войны уехал и Ярослав Ракицкий, который выступал за "Зенит" из Санкт-Петербурга с 2019 года. 2 марта 2022 года Ракицкий обратился к руководству клуба с просьбой о расторжении контракта. Клуб удовлетворил прошение игрока.