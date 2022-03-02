"Чому ви сидите, як обісрані?". Ярмоленко звернувся до російських футболістів (відео)

Один із лідерів збірної України з футболу не розуміє, чому росіяни мовчать про воєнні злочини їхніх солдатів в Україні.

Пів захисник англійського клубу "Вест Хем" і збірної України Андрій Ярмоленко записав відеозвернення до футболістів збірної Росії. Відео Ярмоленко опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Футболіст закликав своїх колег розповісти російській аудиторії про те, що насправді відбувається в Україні. Він також зазначив, що попри те, що народився в Санкт-Петербурзі, вважає себе українцем, оскільки виріс у Чернігові.

"У мене є запитання до гравців збірної Росії з футболу. Хлопці, чому ви сидите, як обісрані, і нічого не кажете? В Україні вбивають людей, вбивають наших дружин, матерів, дітей. Чому ви нічого не коментуєте? Що вам буде, якщо ви об'єднаєтесь і покажете, що насправді відбувається у нас у країні?" — сказав Ярмоленко.

[ + – ] Андрій Ярмоленко звернувся до російських футболістів

Ярмоленко також зазначив, що деякі російські футболісти "люблять показувати яйця на камеру, але настав час показати яйця в реальному житті", натякаючи, ймовірно, на Артема Дзюбу, який потрапив у секс-скандал через інтимне відео.

Раніше Ярмоленко сам потрапив у скандал: він не відсвяткував гол "Вест Хема", чим викликав гнів уболівальників "молотобійців".

Зазначимо, що до початку російської агресії в Україні, низка українських футболістів продовжувала працювати в Росії. Але після вторгнення військ РФ на територію України 24 лютого асистент головного тренера ФК "Динамо" Москва Андрій Воронін оголосив про звільнення з команди. Українець працював у клубі з 2020 року.

Слідом за Вороніним із Росії через війну виїхав і Ярослав Ракицький, який виступав за "Зеніт" із Санкт-Петербурга з 2019 року. 2 березня 2022 року Ракицький звернувся до керівництва клубу із проханням про розірвання контракту. Клуб задовольнив прохання гравця.