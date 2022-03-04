"Путін — вбивця". Андрій Шевченко прокоментував війну в Україні

Ексголовний тренер збірної України з футболу засудив військові дії президента РФ на території України.

Легендарний український футболіст та колишній головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився думкою щодо ситуації в Україні.

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За словами Шевченка, президент Російської Федерації Володимир Путін поставив за мету вбивати українців, щоб захопити України.

"Я думаю, що Путін — убивця. Зараз його мета — це ми, тому що наша країна межує з Росією. Але яка країна буде після нас?" — сказав Шевченко в інтерв'ю виданню La Repubblica.

В ефірі українських телеканалів Андрій Шевченко розповів, що його рідні, мама та сестра, перебувають на території України та допомагають військовим. Сам Андрій Шевченко перебуває закордоном, але бере участь у допомозі українській армії.

23 лютого 45-річний фахівець звернувся до своїх земляків, наголосивши, що за останні 30 років українці згуртувалися як нація. Футбольний тренер закликав українців згуртуватися, попри складний час.

Друг Андрія Шевченка, російський олігарх Роман Абрамович, продає футбольний клуб "Челсі". Таке рішення російський бізнесмен ухвалив через санкції, які проти нього ввели у Великій Британії. Саме Абрамович свого часу запросив Шевченка до "Челсі", за який українець виступав у 2006-2007 роках.

Раніше Фокус розповідав про те, що український футболіст Андрій Ярмоленко записав відеозвернення до футболістів збірної Росії. Ярмоленко закликав їх не боятися показати своїм уболівальникам правду про те, що відбувається в Україні.

Зазначимо, що український футболіст Ярослав Ракицький розірвав контракт із російським футбольним клубом "Зеніт" після початку російської військової агресії на території України.