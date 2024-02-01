Андрій Шевченко розповів, що його квартира в столиці неодноразово потрапляв під обстріли

47-річний відомий український футболіст, тренер та президент асоціації футболу в Україні Андрій Шевченко зізнався, що його квартира в столиці неодноразово страждала від обстрілів російської армії.

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Про регулярні пошкодження будинку в якому знаходиться майно футболіста він розповів в інтерв’ю на ютуб-каналі Бомбардира.

Зокрема, Андрій Шевченко розповів, що регулярно приїжджає в Україну, безпосередньо в столицю, де має власну нерухомість. Мова йде про квартиру в елітному будинку-монстрі, який побудували неподалік стадіону "Динамо", на вулиці Грушевського.

За два роки повномасштабної війни Шевченко неодноразово ставав свідком масових обстрілів столиці. Одного разу навіть опинився в епіцентрі події. Футболіст уточнив, що у будинку, де знаходиться його квартира, неодноразово були пошкодження, у людей вилітали вікна. Шевченко також відзначив, що одного разу навіть влучання було поряд з будинком. За два роки таких ситуацій було декілька.

1:06:27 – Будинок Шевченка потрапив у зону обстрілів

Варто відзначити, що вже багато років Андрій Шевченко разом з родиною — дружиною екс-моделю Крістіна Пазік та чотирма синами — Джорданом, Крістіаном, Олександром, Райдером-Габріелем, живуть на околиці Лондона у селищі Вірджинія-Уотер. Вже майже 25 років тому Шевченко придбав там елітний будинок, який тоді йому обійшовся в 14 мільйонів доларів.

На запитання журналіста чи не боїться Шевченко повертатися в Україну, де йде війна він відповів, що він зробив свій вибір одразу, тому завжди буде підтримувати свою Батьківщину.

Довідка:

Андрій Шевченко родом з міста Дворічна Київської області, Україна. У своїй футбольній кар'єрі досягнув високих результатів, ставши одним з найкращих футболістів свого покоління. Шевченко також відомий своїм внеском у збірну України, для якої він зіграв багато матчів та забив численні голи. Після завершення футбольної кар'єри він продовжив працювати у футболі, займаючи тренерські посади.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко прокоментував війну в Україні та висловився про Путіна.