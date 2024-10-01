Андрей Шевченко с женой навестили старшего сына в США (фото)

Первенец спортсмена учится в Йельском университете. Он не забывает о родной стране.

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Украинский футболист Андрей Шевченко отметил накануне 48-й день рождения в компании родных. Праздничными кадрами именинник поделился в соцсетях.

Президент Украинской ассоциации футбола провел время с женой, моделью польского происхождения Кристен Пазик, отправившись к своему старшему сыну Джордану в США, который в 2023 году поступил в Йельский университет.

"Спасибо всем за ваши поздравления. Они сделали этот день более особенным. Было прекрасно провести время в США, посещая нашего сына Джордана. Всегда с мыслями о нашей родной стране", — написал Андрей Шевченко, показав фото с женой и сыном, в частности, у стола с украинской символикой.

Андрей Шевченко с родными

Легендарный украинский футболист и его избранница поженились в 2004 году. В этом году они празднуют 20 лет брака. Совместно пара стала родителями четырех детей. Старшему сыну Джордану в октябре исполнится 20 лет.

Второму сыну Андрея Шевченко и Кристен Пазик Кристиану исполнилось 17 лет. Третьему наследнику спортсмена Александру исполнилось 11 лет, а самому младшему Райдеру-Габриэлю — 10 лет.

Напомним, квартира Андрея Шевченко в Киеве неоднократно попадала под вражеский обстрел.

Также Фокус писал о 10-м дне рождения младшего сына Андрея Шевченко.