Андрій Шевченко з дружиною навідали старшого сина в США (фото)

Первісток спортсмена навчається в Єльському університеті. Він не забуває про рідну країну.

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Український футболіст Андрій Шевченко відзначив напередодні 48-й день народження в компанії рідних. Святковими кадрами іменинник поділився в соцмережах.

Президент Української асоціації футболу провів час з дружиною, моделлю польського походження Крістен Пазік, вирушивши до свого старшого сина Джордана в США, який у 2023 році вступив до Єльського університету.

"Дякую усім за ваші привітання. Вони зробили цей день особливішим. Було чудово провести час у США, відвідуючи нашого сина Джордана. Завжди з думками про нашу рідну країну", — написав Андрій Шевченко, показавши фото з дружиною та сином, зокрема, біля столу з українською символікою.

Андрій Шевченко з рідними

Легендарний український футболіст та його обраниця одружилися у 2004 році. Цьогоріч вони святкують 20 років шлюбу. Спільно пара стала батьками чотирьох дітей. Старшому сину Джордану у жовтні виповниться 20 років.

Другому сину Андрія Шевченка та Крістен Пазік Крістіану виповнилося 17 років. Третьому спадкоємцю спортсмена Олександру виповнилося 11 років, а наймолодшому Райдеру-Габріелю — 10 років.

Нагадаємо, квартира Андрія Шевченка в Києві неодноразово потрапляла під ворожий обстріл.

Також Фокус писав про 10-й день народження меншого сина Андрія Шевченка.