Андрій Шевченко з дружиною навідали старшого сина в США (фото)
Первісток спортсмена навчається в Єльському університеті. Він не забуває про рідну країну.
Український футболіст Андрій Шевченко відзначив напередодні 48-й день народження в компанії рідних. Святковими кадрами іменинник поділився в соцмережах.
Президент Української асоціації футболу провів час з дружиною, моделлю польського походження Крістен Пазік, вирушивши до свого старшого сина Джордана в США, який у 2023 році вступив до Єльського університету.
"Дякую усім за ваші привітання. Вони зробили цей день особливішим. Було чудово провести час у США, відвідуючи нашого сина Джордана. Завжди з думками про нашу рідну країну", — написав Андрій Шевченко, показавши фото з дружиною та сином, зокрема, біля столу з українською символікою.
Легендарний український футболіст та його обраниця одружилися у 2004 році. Цьогоріч вони святкують 20 років шлюбу. Спільно пара стала батьками чотирьох дітей. Старшому сину Джордану у жовтні виповниться 20 років.
Другому сину Андрія Шевченка та Крістен Пазік Крістіану виповнилося 17 років. Третьому спадкоємцю спортсмена Олександру виповнилося 11 років, а наймолодшому Райдеру-Габріелю — 10 років.
Нагадаємо, квартира Андрія Шевченка в Києві неодноразово потрапляла під ворожий обстріл.
Також Фокус писав про 10-й день народження меншого сина Андрія Шевченка.