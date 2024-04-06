Андрій Шевченко з дружиною привітали меншого сина з 10-річчям (фото)

Знаменитий спортсмен та його обраниця виховують чотирьох синів. Менший Райдер 6 квітня 2024 року відзначає 10-й день народження.

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Український футболіст Андрій Шевченко та його дружина, американська модель Крістен Пазік, привітали молодшого сина Райдера з 10-річчям. Знімки іменинника зіркові батьки опублікували в соцмережах.

Кохана спортсмена показала селфі з Райдером, його знімок з пляжу у гідрокостюмі та фото, на якому іменинник позує з м'якою іграшкою в руках.

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"Двозначні цифри для нашого молодшого. З 10-річчям, Райдере", — зазначила Пазік.

Син Андрія Шевченка Райдер

Тим часом Андрій Шевченко також публічно привітав меншого спадкоємця з першим ювілеєм.

"Вітаємо з 10-річчям нашого чудового Райдера. Ми любимо тебе", — написав український футболіст.

Син Андрія Шевченка Райдер

Шевченко та Пазік одружилися у 2004 році. Зіркове подружжя стали батьками ще трьох синів: 18-річного Джордана, 17-річного Крістіана та 11-річного Олександра.

Наприкінці березня 2024 року Крістіан дебютував у юнацькій збірній України.

"Яка гра! Вітаю нашу юнацьку збірну U-19 з перемогою над Північною Македонією. Ще два матча відділяють нас від Євро-2024. Неймовірна енергетика була і на полі, і на стадіоні! Дякую Дмитру Михайленку та його хлопцям. Особлива радість — привітати гравця під номером 7 з дебютом у молодіжній збірній", — написав багатодітний батько.

Андрій Шевченко із сином Крістіаном

Також повідомлялося, що юнак отримав українське громадянство.

Нагадаємо, Андрія Шевченка обрали президентом УАФ у січні 2024 року.

Також Фокус писав про амбасадорство Андрія Шевченка у фандрейзинговій організації United24.