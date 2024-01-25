Голосування без конкурентів: Андрія Шевченка обрали новим президентом УАФ (фото)

Колишній тренер національної збірної України змінив на посаді Андрія Павелка. Уже експрезидент асоціації футболу зараз перебуває в СІЗО за підозрою в корупції.

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У четвер, 25-го січня, на засіданні Конгресу Української асоціації футболу в Будинку футболу в Києві її новим президентом обрали Андрія Шевченка. Про це повідомляють на офіційному сайті УАФ.

Зазначається, що офіційна процедура мала формальний характер, тому що Шевченко був єдиним кандидатом і конкурентів за цей пост у нього не було. Він змінив на посаді Андрія Павелка, якого підозрюють у відмиванні грошей. Зараз уже колишній президент УАФ перебуває в СІЗО. Останнім часом виконувачем обов'язків голови організації був Олег Протасов.

Вибори президента УАФ Вибори президента УАФ

"За результатами голосування делегатів конгресу президентом Української асоціації футболу обрано Андрія Шевченка. За нього віддали голоси 93 делегати з 94-х", — ідеться в публікації. Шевченко — теж делегат конгресу, але в голосуванні участі не брав.

Кар'єрні віхи та регалії Андрія Шевченка

Заслужений майстер спорту України (2003).

У 2004 році відзначене звання Героя України за виняткові спортивні досягнення, визначний особистий внесок у розвиток українського футболу, піднесення авторитету України у світі.

Кавалер ордена "За заслуги" I, II, III ступенів, ордена "За мужність" III ступеня та ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

П'ятиразовий чемпіон України з футболу, чемпіон Італії.

У 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів.

Володар "Золотого м'яча" (2004) — по суті, визнання найкращим футболістом світу календарного року. Індивідуальна нагорода, заснована журналістами France Football.

Перший футболіст, який зіграв 100 матчів за збірну України та її найкращий бомбардир (48 голів).

По завершенні ігрової кар'єри очолював національну збірну України (головне досягнення — чвертьфінал Євро-2020) і клуб Серії А "Дженоа".

Нагадаємо що глава УЄФА Олександр Чеферін підтримав пом'якшення санкцій для російських юнацьких збірних.

Також повідомлялося, що українка Даяна Ястремська вперше у своїй кар'єрі вийшла в півфінал Australian Open.