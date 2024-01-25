Голосування без конкурентів: Андрія Шевченка обрали новим президентом УАФ (фото)
Колишній тренер національної збірної України змінив на посаді Андрія Павелка. Уже експрезидент асоціації футболу зараз перебуває в СІЗО за підозрою в корупції.
У четвер, 25-го січня, на засіданні Конгресу Української асоціації футболу в Будинку футболу в Києві її новим президентом обрали Андрія Шевченка. Про це повідомляють на офіційному сайті УАФ.
Зазначається, що офіційна процедура мала формальний характер, тому що Шевченко був єдиним кандидатом і конкурентів за цей пост у нього не було. Він змінив на посаді Андрія Павелка, якого підозрюють у відмиванні грошей. Зараз уже колишній президент УАФ перебуває в СІЗО. Останнім часом виконувачем обов'язків голови організації був Олег Протасов.
"За результатами голосування делегатів конгресу президентом Української асоціації футболу обрано Андрія Шевченка. За нього віддали голоси 93 делегати з 94-х", — ідеться в публікації. Шевченко — теж делегат конгресу, але в голосуванні участі не брав.
Кар'єрні віхи та регалії Андрія Шевченка
- Заслужений майстер спорту України (2003).
- У 2004 році відзначене звання Героя України за виняткові спортивні досягнення, визначний особистий внесок у розвиток українського футболу, піднесення авторитету України у світі.
- Кавалер ордена "За заслуги" I, II, III ступенів, ордена "За мужність" III ступеня та ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.
- П'ятиразовий чемпіон України з футболу, чемпіон Італії.
- У 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів.
- Володар "Золотого м'яча" (2004) — по суті, визнання найкращим футболістом світу календарного року. Індивідуальна нагорода, заснована журналістами France Football.
- Перший футболіст, який зіграв 100 матчів за збірну України та її найкращий бомбардир (48 голів).
- По завершенні ігрової кар'єри очолював національну збірну України (головне досягнення — чвертьфінал Євро-2020) і клуб Серії А "Дженоа".
Нагадаємо що глава УЄФА Олександр Чеферін підтримав пом'якшення санкцій для російських юнацьких збірних.
Також повідомлялося, що українка Даяна Ястремська вперше у своїй кар'єрі вийшла в півфінал Australian Open.