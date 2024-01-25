Голосование без конкурентов: Андрея Шевченко избрали новым президентом УАФ (фото)

Бывший тренер национальной сборной Украины сменил на должности Андрея Павелко. Уже экс-президент ассоциации футбола сейчас находится в СИЗО по подозрению в коррупции.

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В четверг, 25-го января, на заседании Конгресса Украинской ассоциации футбола в Доме футбола в Киеве ее новым президентом избрали Андрея Шевченко. Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Отмечается, что официальная процедура носила формальный характер, т.к. Шевченко был единственным кандидатом и конкурентов за этот пост у него не было. Он сменил на должности Андрея Павелко, которого подозревают в отмывании денег. Сейчас уже бывший президент УАФ находится в СИЗО. В последнее время исполняющим обязанности главы организации был Олег Протасов.

Выборы президента УАФ Выборы президента УАФ

"По результатам голосования делегатов конгресса президентом Украинской ассоциации футбола избран Андрей Шевченко. За него отдали голоса 93 делегата из 94-х", — говорится в публикации. Шевченко — тоже делегат конгресса, но в голосовании не участвовал.

Карьерные вехи и регалии Андрея Шевченко

Заслуженный мастер спорта Украины (2003).

В 2004 году удостоен звания Героя Украины за исключительные спортивные достижения, выдающийся личный вклад в развитие украинского футбола, подъем авторитета Украины в мире.

Кавалер ордена "За заслуги" I, II, III ступеней, ордена "За мужество" III степени и ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

Пятикратный чемпион Украины по футболу, чемпион Италии.

В 2003 году стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов.

Обладатель "Золотого мяча" (2004) — по сути, признание лучшим футболистом мира календарного года. Индивидуальная награда, учрежденная журналистами France Football.

Первый футболист, сыгравший 100 матчей за сборную Украины и ее лучший бомбардир (48 голов).

По завершении игровой карьеры возглавлял национальную сборную Украины (главное достижение — четвертьфинал Евро-2020) и клуб Серии А "Дженоа".

Напомним что глава УЕФА Александр Чеферин поддержал смягчение санкций для российских юношеских сборных.

Также сообщалось, что украинка Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в полуфинал Australian Open.