Голосование без конкурентов: Андрея Шевченко избрали новым президентом УАФ (фото)
Бывший тренер национальной сборной Украины сменил на должности Андрея Павелко. Уже экс-президент ассоциации футбола сейчас находится в СИЗО по подозрению в коррупции.
В четверг, 25-го января, на заседании Конгресса Украинской ассоциации футбола в Доме футбола в Киеве ее новым президентом избрали Андрея Шевченко. Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.
Отмечается, что официальная процедура носила формальный характер, т.к. Шевченко был единственным кандидатом и конкурентов за этот пост у него не было. Он сменил на должности Андрея Павелко, которого подозревают в отмывании денег. Сейчас уже бывший президент УАФ находится в СИЗО. В последнее время исполняющим обязанности главы организации был Олег Протасов.
"По результатам голосования делегатов конгресса президентом Украинской ассоциации футбола избран Андрей Шевченко. За него отдали голоса 93 делегата из 94-х", — говорится в публикации. Шевченко — тоже делегат конгресса, но в голосовании не участвовал.
Карьерные вехи и регалии Андрея Шевченко
- Заслуженный мастер спорта Украины (2003).
- В 2004 году удостоен звания Героя Украины за исключительные спортивные достижения, выдающийся личный вклад в развитие украинского футбола, подъем авторитета Украины в мире.
- Кавалер ордена "За заслуги" I, II, III ступеней, ордена "За мужество" III степени и ордена князя Ярослава Мудрого V степени.
- Пятикратный чемпион Украины по футболу, чемпион Италии.
- В 2003 году стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов.
- Обладатель "Золотого мяча" (2004) — по сути, признание лучшим футболистом мира календарного года. Индивидуальная награда, учрежденная журналистами France Football.
- Первый футболист, сыгравший 100 матчей за сборную Украины и ее лучший бомбардир (48 голов).
- По завершении игровой карьеры возглавлял национальную сборную Украины (главное достижение — четвертьфинал Евро-2020) и клуб Серии А "Дженоа".
Напомним что глава УЕФА Александр Чеферин поддержал смягчение санкций для российских юношеских сборных.
Также сообщалось, что украинка Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в полуфинал Australian Open.