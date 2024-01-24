"Зосередженість та агресія": українка Ястремська вперше вийшла у півфінал Australian Open-2024

Щоб дістатись до півфіналу, Даяні Ястремській довелось перемогти вісім суперниць. Попереду — гра, у якій проти неї виступить або росіянка, або китаянка.

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Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла суперницю з Чехії Лінду Носкову і вийшла у півфінал австралійського турніру Australian Open-2024. Для цього спортсменка пройшла кваліфікаційний відбір у Мельбурні і стала першою, хто здобув такий результат, починаючи з 1978 року. Про деталі перемоги Ястремської розповіли на порталі турніру.

На порталі Australian Open-2024 показали результати восьми кваліфікаційних матчів, в яких перемогла українська тенісистка. Зокрема, їй вдалось здолати хорватку (Lea Boskovic), грекиню (Valentini Grammatikopoulou), австралійку (Maya Joint), чешку (Marketa Vondrousova), француженку (Varvara Gracheva)\, американку (Emma Navarro), білоруску (Victoria Azarenka) і, в останньому турнірі півфіналу — чешку Лінду Носкову (Linda Noskova).

Australian Open-2024 - матчі Ястремської Фото: Australian Open

Журналісти порталу Ausopen відзначили, що Ястремська протягом усього матчу проти 19-річної Носкової грала зі "сталевою зосередженістю і агресією".

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"Приємно творити історію. Це щось нове для мене і для мого покоління, тому що останній раз це було дуже давно. Я дуже рада бути в своєму першому півфіналі. Я трохи нервувала, але водночас і втомилася. Мені здається, я був занадто емоційна," — процитували на порталі слова півфіналістки.

Матч тривав 1 год. 20 хв. і звершився з рахунком 6-3 6-4 на користь українки. Завдяки цьому результату вона піднялась з 93 сходинки світового рейтингу на 29 і стала "третьою ракеткою України".

Також вказується, що це вже четверте подібне досягнення українських спортсменів. Раніше подібні результати показала тенісистка Еліна Світоліна (виходила у фінал у 2014 та 2019 рр.), тенісисти Олександр Долгополов (у 2011 році) та Андрій Мєдвєдєв (у 1995 році).

Попереду у Ястремської — півфінал, у якому вона може зіграти проти Анни Калінської (росіянка, виступає з нейтральним статусом) та китаянки Цінь Вень Чжен.

На сторінці Instagram Ястремської можна побачити привітання шанувальників та кадри її переможної серії на Australian Open-2024. Серед іншого — гру з Ліндою Носковою, після якої вона вийшла у фінал Australian Open-2024.

Зазначимо, Діяна Ястремська — 23 річна українська тенісистка з Одеси, яка дійшла до фіналу Вімблдона у 2016 році та фіналістка Australian Open у цьому ж році, але у парному розряді. Тричі здобувала перемоги на турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA) та стільки ж — на турнірах Міжнародної федерації тенісу (ITF).

Australian Open-2024 — деталі

Australian Open-2024 — австралійський міжнародний турнір з тенісу, який почався 13 січня і триватиме до 28 січня. Спортсмени змагаються між собою у різних категоріях (одиночний розряд чоловіки та жінки, парні гравці, гравці на інвалідних візках). Загальний призовий фонд турніру складає 86 500 000 австралійських доларів (54 млн дол. США). Найбільший грошовий приз, який очікує переможця в основній категорії — 3 150 000 австралійських доларів (2 млн дол. США).

Нагадуємо, раніше Фокус писав про події, які відбулись на змаганнях тенісистів у Австралії. 17 січня стало відомо про скарги російської спортсменки на поведінку глядачів матчу. З її слів, деякі особи начебто були п'яні і нявкали, коли вона вийшла на корт. 20 січня стався інцидент з українською спортсменкою Єлизаветою Котляр — вона потисла руку росіянці.