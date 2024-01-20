Потисла руку росіянці: батько тенісистки з України відреагував на вчинок доньки (відео)

У Федерації тенісу Українки поведінку спортсменки назвали помилкою, а батько тенісистки вважає, що його доньці забракло досвіду участі у таких масштабних змаганнях.

Related video

Українська тенісистка Єлизавета Котляр потрапила у скандал під час турніру Australian Open. Після матчу вона потисла руку суперниці з Росії, через що викликала обурення в суспільстві. Батько 16-річної спортсменки прокоментував скандал. Про це повідомили у Федерації тенісу України.

В Федерації зазначили, що підтримують спільну позицію українських тенісистів не проводити рукостискання з представниками країн-агресорів.

"Наші провідні гравці про це повідомлені та підтримують таку позицію. Але завжди можуть бути помилки. Така помилка сталася сьогодні із нашою гравчинею", — йдеться в повідомленні.

Батько 16-річної Єлизавети Котляр з Дніпра став на захист доньки. Він пояснив її вчинок відсутністю досвіду у таких масштабних змаганнях, як турніри серії Grand Slam.

"На жаль, моя донька не відчувала себе спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. На автоматі виконала післяматчевий ритуал – потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу Батьківщину. Це безумовно була помилка, через яку Ліза дуже шкодує", — прокоментував інцидент батько Єлизавети Котляр.

Російські ЗМІ встигли рознести новину про рукотискання українки з їхньою спортсменкою. Вчинок українки прокоментував президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев.

"Вони молодці, що так вчинили. Теніс завжди вирізнявся серед інших видів спорту. Спорт поза політикою — це було доведено", — зазначив він в інтерв'ю російському державному інформагентству ТАСС.

Зустріч закінчилася з рахунком 6:2, 6:4 на користь російської тенісистки Влади Мінчевої. Після матчу спортсменки підійшли до сітки та потиснули руки.

Нагадаємо, що 27 липня лідерку збірної України з фехтування Ольгу Харлан зняли з участі на чемпіонаті світу після того, як вона відмовилася потиснути руку суперниці з Росії.

2 січня 2024 року польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився потиснути руку представнику РФ Денису Хісматулліну. Росіянин Денис Хісматуллін відомий підтримкою президента РФ Володимира Путіна. Він неодноразово відвідував розташування російських військових і допомагав їм.