Прихильник війни в Україні: польський шахіст не потиснув руку гросмейстеру з РФ (відео)

Росіянин Денис Хісматуллін відомий підтримкою президента РФ Володимира Путіна. Він неодноразово відвідував розташування російських військових і допомагав їм.

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В узбецькому Самарканді, де проходить чемпіонат світу зі швидких шахів, на груповому етапі перед однією з партій польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився потиснути руку представнику РФ Денису Хісматулліну. Про це в соцмережі X повідомив журналіст ČT24 Андреас Пападопулос.

Водночас Хісматуллін міг повідомити суддям про порушення регламенту, але не зробив цього. Партія в підсумку завершилася внічию.

Шахіст Денис Хісматуллін

Росіянин Денис Хісматуллін відомий тим, що підтримує війну в Україні та президента РФ Володимира Путіна.

Шахіст неодноразово відвідував розташування російських військових і допомагав їм. Хісматуллін — міжнародний гросмейстер з 2004 року і гросмейстер Росії з 24 лютого 2011-го. Він також тренує володаря Кубка світу і віцечемпіона світу 2016 року Сергія Карякіна.

Російські шахісти

Нагадаємо, що в Міжнародному олімпійському комітеті пояснили допуск росіян на Олімпіаду-2024 тим, що "спортсмени мирно змагаються". Президент МОК Томас Бах розповів про причини, що пояснюють рішення комітету дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді 2024 року в Парижі як нейтральним.

Також повідомлялося, що на початку грудня в Україні відреагували на допуск росіян до Олімпіади-2024. Міністр спорту України Матвій Бідний заявив, що спортивне керівництво ще не ухвалило остаточного рішення щодо участі в Олімпіаді.