Підставою ймовірного повернення юнацьких російських збірних до футболу назвали "спробу уникнути промивання мізків російським дітям, аби вони ненавиділи Захід і покарання за те, в чому вони не винні".

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Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що не потрібно карати дітей "за те, у чому вони не винні", тому потрібно пом'якшити обмеження щодо юнацьких російських збірних. Про це він повідомив в інтерв’ю британському виданню The Telegraph.

Він наголосив на тому, що заборона УЄФА щодо Росії діятиме й надалі у зв’язку з вторгненням на територію України. Це стосуватиметься національних команд та клубів.

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Водночас Александер Чеферін висловив бажання пом’якшити заборону для молодіжних команд. Плани зробити це минулого року були зірвані негативною реакцією світової громадськості. Причина нової ініціативи, з його слів, це "спроба уникнути промивання мізків російським дітям, аби вони ненавиділи Захід і покарання за те, в чому вони не винні".

Повернення Росії до футболу – рішення УЄФА

УЄФА восени 2023 року згорнула план повернення Росії в міжнародний футбол. За інформацією Sky News, три з п'яти віцепрезидентів УЄФА, які брали участь у приватній зустрічі, вирішили поки не допускати російські юнацькі команди до міжнародних турнірів.

Старший віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільсен після того, як проголосував за повернення Росії в міжнародні турніри, втратив посаду голови футбольної асоціації Швеції. Місцеві футбольні чиновники виступили проти повернення російських команд.

Нагадаємо, у грудні 2023 року УЄФА виключила збірну Росії з Ліги націй 2024/25. Уперше з початку повномасштабного вторгнення в розіграші Ліги націй візьме участь збірна Білорусі, домашні матчі білоруських футболістів відбудуться на нейтральному полі.