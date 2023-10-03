УЄФА призначив представника Росії інспектором матчу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Серб Мілорад Мажич переїхав до Росії і підписав контракт із РФС після початку війни в Україні. На матчі "Шахтар" — "Антверпен" він контролюватиме роботу всієї суддівської бригади.

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Сербський футбольний арбітр Мілорад Мажич, який минулого літа очолив Російський футбольний союз (РФС), працюватиме на найближчому матчі донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів проти бельгійського "Антверпена". Матч другого туру ЛЧ відбудеться на арені "Босейлстадіон" в Антверпені в середу, 4 жовтня, о 19:45. Інформація про призначення Мажича опублікована на сайті Європейського футбольного союзу (УЄФА)

Екс-арбітр ФІФА, 50-річний серб Мажич стежитиме за роботою суддівської бригади зі Словенії на чолі з Раде Обреновичем. До складу суддівської бригади входять лайнсмени Юрій Прапротнік і Грега Кордеж, четвертим арбітром буде Славко Вінчич.

Також на грі "Антверпен" — "Шахтар" задіють систему відеоповторів, яку контролюватиме Нейц Кайтазович. Делегатом УЄФА на цьому поєдинку призначено Яна Віллем ван Доп із Нідерландів.

Мажич був одним із найсильніших сербських арбітрів. У його послужному списку робота на двох Чемпіонатах світу в 2014 і 2018 роках. У 2018 році він, зокрема, судив фінал Ліги чемпіонів.

У 2022 році, вже після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Мажич переїхав до Росії та очолив департамент суддівства РФС, підписавши контракт на два роки з можливістю продовження ще на рік.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу "Шахтар" — "Порту" в німецькому Гамбурзі українська команда програла з рахунком 1:3. "Антверпен" також зазнав поразки від "Барселони" з рахунком 0:5.

Раніше Фокус писав про те, що "Шахтар" визначився з новим головним тренером. Хорвата Йовічевіча змінив нідерландець Патрік ван Леувен.