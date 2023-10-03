УЕФА назначил представителя России инспектором матча "Шахтера" в Лиге чемпионов

Серб Милорад Мажич переехал в Россию и подписал контракт с РФС после начала войны в Украине. На матче "Шахтер" – "Антверпен" он будет контролировать работу всей судейской бригады.

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Сербский футбольный арбитр Милорад Мажич, прошлым летом возглавивший Российский футбольный союз (РФС), будет работать на ближайшем матче донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов против бельгийского "Антверпена". Матч второго тура ЛЧ состоится на арене "Босэйлстадион" в Антверпене в среду, 4 октября, в 19:45. Информация о назначении Мажича опубликована на сайте Европейского футбольного союза (УЄФА)

Экс-арбитр ФИФА, 50-летний серб Мажич будет следить за работой судейской бригады из Словении во главе с Раде Обреновичем. В состав судейской бригады входят лайнсмены Юрий Прапротник и Грега Кордеж, четвертым арбитром будет Славко Винчич.

Также на игре "Антверпен" – "Шахтер" задействуют систему видеоповторов, которую будет контролировать Нейц Кайтазович. Делегатом УЕФА на этом поединке назначен Ян Виллем ван Доп из Нидерландов.

Мажич был одним из сильнейших сербских арбитров. В его послужном списке работа на двух Чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах. В 2018 году он, в частности, судил финал Лиги чемпионов.

В 2022 году, уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Мажич переехал в Россию и возглавил департамент судейства РФС, подписав контракт на два года с возможностью продления еще на год.

Напомним, в первом матче группового этапа "Шахтер" – "Порту" в немецком Гамбурге и украинская команда проиграла со счетом 1:3. "Антверпен" также потерпел поражение от "Барселоны" со счетом 0:5.

Ранее Фокус писал о том, что "Шахтер" определился с новым главным тренером. Хорвата Йовичевича сменил нидерландец Патрик ван Леувен.