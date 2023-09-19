"Шахтер" – "Порту": где смотреть матч Лиги чемпионов, на который беженцы раскупили все билеты

По данным клуба "Гамбург", на стадионе которого сыграют "горняки" в общей сложности продано 45 тысяч билетов. В продаже остались билеты только на самые дорогостоящие секторы — от 55 до 89 евро.

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В текущем сезоне "Шахтер" будет играть свои "домашние" поединки Лиги Чемпионов на "Фолькспаркштадионе". И пока местная команда борется за выход из Второй Бундеслиги у жителей Гамбурга есть возможность посмотреть на выступления лучших команд Европы. Билеты на первый матч против "Порту" практически раскуплены, сообщает DW.

По информации клубной пресс-службы "Гамбурга", в общей сложности продано 45 тысяч билетов. В продаже остались билеты только на самые дорогостоящие секторы — от 55 до 89 евро.

"Гамбург" пока идет на второй строчке Второй Бундеслиги

Судя по всему, интерес к тому, что будет происходить на поле "Фолькспаркштадиона", проявили и украинские беженцы, коих в городе официально насчитывается более 30 тысяч.

По данным журналистов, среди почетных гостей на трибунах можно будет увидеть и братьев Кличко, для которых Гамбург долгие годы оставался "родным" городом. Экс-боксеры до сих пор популярны здесь. В Гамбурге выросли и учатся сыновья Виталия Кличко. Год назад местный бургомистр Петер Ченчер подписал с Киевом "Пакт солидарности и будущего".

"Шахтер" – "Порту": где смотреть матч Лиги чемпионов

Стартовый матч сезона Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Порту" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все матчи "горняков" в главном клубном турнире Европы в Украине покажет официальный бродкастер, соответствующая стримминговая платформа. Но в цифровом вещании Т2 матчей "Шахтера" не будет.

Шахтер – Порту

Напомним, что Украина проиграла Италии в отборе на Евро 2024, и это стало уже седьмым поражением Сине-желтых в матче против Скуадры Адзурры.

Также сообщалось, что на матче отбора к Евро-2024 разгорелся скандал: территории Украины назвали румынскими.