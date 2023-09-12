Битвы не получилось: Украина проиграла Италии в отборе на Евро 2024 (видео)

Сборная Украины проиграла уже седьмую личную встречу с итальянцами, подпортив при этом свои шансы завоевать путевку на Чемпионат Европы, который состоится в 2024 году.

Related video

Футбольная национальная сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 проиграла 1-2 на выезде своему главному сопернику в борьбе за одну из путевок на турнир — сборной Италии. Игра у подопечных Сергея Реброва не заладилась с первых же минут.

Так, первый гол в ворота Георгия Бущана был забит уже на 12 минуте первого тайма. Это Давид Фратеззи воспользовался неудачным приемом мяча Георгием Судаковым. Подхватив мяч итальянец практически не встретил сопротивления со стороны украинских защитников, поэтому спокойно открыл счет в матче.

Не успели игроки украинской сборной прийти в себя, как пропустили второй гол. Сначала Дзаниоло без помех сместился с фланга и пробил по воротам, но попал во Фраттези. Последний успел не только сориентироваться и подобрать мяч, но и нанести второй точный удар по воротам Бущана.

Хотя сначала у украинских фанатов была надежда, что гол не засчитают по причине офсайда. Однако на повторах видно, что гол все же был забит по правилам, поскольку в штрафной площадке задержался украинец Ефим Конопля, который оказался на одной линии с автором забитого мяча.

После того этого игра несколько успокоилась, а итальянцы отошли на свою половину поля, позволив украинцам установить хоть какой-то контроль над мячом. Однако остроты у ворот соперника возникало мало. Вплоть до 40 минуты, когда Андрею Ярмоленко удалось огорчить Джанлуиджи Доннаруму.

Ярмоленко в матче с Италией забил 46 гол за сборную Украины

В самом начале второго тайма украинцы создали сразу два момента – сначала итальянцы заблокировали удар Цыганкова, а затем с острого угла неудачно бил Довбик. А на 59 минуте в игру снова пришлось вступать Бущану, который выручил команду после своего же неудачного паса.

Итальянская сборная продолжала давить на защиту украинской команды – был удар с углового над перекладиной и дальний выстрел Дзаниоло, попадание в перекладину.

Последний хороший момент в матче остался все же за украинской сборной – удар головой Конопли мимо ворот после навеса Михаила Мудрика.

Отметим, что в предыдущем матче в отборе на Чемпионат Европы 2024 "Скуадра Адзурра" не смогла обыграть Северную Македонию сыграв, как и Украина с Англией, вничью 1-1. Поэтому поединок в Милане был важным, но далеко не решающим для двух сборных в плане борьбы за вторую путевку на европейский турнир. Все потому, что командам еще предстоит сыграть ответный матч, который состоится 20 ноября.

Напомним, что в матче против Англии Украина сыграла вничью 1:1. Андрей Шевченко, комментируя единственный забитый мяч англичан, отметил впечатляющий забег Кайла Уокера и ошибку защитника Виталия Миколенко.

К слову, 19 июня Украина в отборе на Евро-2024 оказалась сильнее Мальты. Подопечные Сергея Реброва обыграли соперника с минимальным счетом 1-0. А А 16 июня украинская команда добыла волевую победу в матче против Северной Македонии.