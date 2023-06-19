Украина – Мальта 1:0: Сине-желтые обыграли 172 команду мира (видео)

Подопечные Сергея Реброва, к слову, в рейтинге ФИФА занимающие 27-ю строчку, спаслись благодаря усилиям Ярмоленко/Цыганкова на 72-й минуте. Первый убедительно упал в штрафной, а второй — реализовал 11-метровый.

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Сборная Украины выиграла свой третий матч отбора к Евро-2024, в котором Сине-желтые противостояли команде Мальты. "Домашний" для украинцев поединок прошел в словацкой Трнаве на стадионе им. Антона Малатинскего.

Команду спас Андрей Ярмоленко, который заработал пенальти за 20 минут до конца матча, и Виктор Цыганков, собственно, воплотивший голевую возможность в нужную цифру на табло.

Украинской сборной традиционно сложно даются спаренные матчи. Первый и большая часть второго тайма на словацком поле напоминали начало предыдущего поединка против Северной Македонии. И у мальтийских рыцарей-иоаннитов — прозвище сборной этой команды — было, пожалуй, больше оснований для взятия ворот Анатолия Трубина.

Чего стоит только промах 11-го номера Джоди Джонс: буквально расстреливал стража ворот, но промахнулся.

Промах мальтийского нападающего

Надо сказать, что Украина все же размочила ворота мальтийского клипера в первом тайме, но гол после дальнего удара Руслана Малиновского и добивания Владислава Ваната отменили из-за офсайда.

Отмененный гол Украины

Напомним, что сборная Украины повторила историческую волевую победу 23-летней давности. Как и в 2002 году, украинцы в выездном матче отыгрались с 0:2 и забили сопернику 3. В этот раз — Северной Македонии.

Также сообщалось, что на трибунах в Стамбуле во время финального матча Лиги Чемпионов у украинского болельщика отобрали национальный флаг.