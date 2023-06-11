Без разъяснения причин: в финале Лиги Чемпионов у болельщика пытались отобрать флаг Украины (видео)

Мужчина признался, что он украинец и хочет таким образом поддержать свою страну, однако так и не получил никакого ответа от сотрудников стадиона, почему флаг Украины на матче запрещен.

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Во время финального матча Лиги чемпионов, который проходил в субботу, 10 июня, в Стамбуле, сотрудники стадиона пытались отобрать украинский флаг у одного из болельщиков "Манчестер Сити". Об этом сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

На видео видно, что сотрудники стадиона подходят к болельщику, который находился в первый рядах и начинают бесцеремонно и без объяснений отобирать из его рук флаг. При этом он задает вопросы, а чем же собственно проблема, на что так и не получает ответа.

Затем сотрудники пытаются вернуть ему скомканный флаг, однако болельщик продолжает задавать вопрос: "В чем же проблема? Почему ему нельзя держать флаг Украины во время матча?".

В конце концов сотрудники стадиона возвращают ему флаг, один из них молча показывает болельщику большой палец. Остальные работники стадиона предпочитают отстраниться от произошедшей ситуации, хотя мужчина утверждает, что он купил билет на матч и хочет стоять на своем месте именно с этим флагом.

Мужчина обещает прислать это видео руководству УЕФА, если ему не дадут объяснений, на что продолжает слышать только одно слово от представителей стадиона в Стамбуле: "Проблема". В конце концов мужчина признается, что он из Украины и хочет поддерживать свою страну, однако без всяких объяснений у него снова уже в более грубой форме отбирают флаг.

При этом болельщик отметил, что у сотрудников стадиона не было никаких вопросов к болельщикам с флагами Палестины или Албании.

Напомним, 4 мая в Анкаре украинский флаг сорвал Ставицкий Валерий Анатольевич, который работает в аппарате Государственной Думы РФ. После инцидента произошла потасовка между народным депутатом Александром Мариковским и представителями делегации Российской Федерации.

1 июня стало известно, что государственный флаг Украины, из-за которого в Анкаре произошла потасовка между российской и украинской делегациями, выставили на благотворительный аукцион United24.