Сборной Украины не повезло со жребием к Евро-2024: сыграет с сильнейшими

В группу отбора на Евро-2024 команде Александра Петракова попались финалисты прошлого Евро — Англия и Италия. Сборная Украины также сыграет со знакомой сборной Северной Македонии и командой Мальты.

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В немецком Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Жребий не был благосклонен к Украине, команде Александра Петракова попались финалисты прошлого евро — Англия, Италия, а также знакомая сборная Северной Македонии и Мальтой. Об этом сообщается на сайте UEFA.

Результаты жеребьевки Евро-2024:

[ + – ] Результаты жеребьевки Евро-2024

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр. Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар. Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта. Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия. Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова

Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония. Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва. Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино. Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра. Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

На прошлом чемпионате Европы сборная Украины проиграла Англии в четвертьфинале с разгромным счетом 4:0, команда Италии — традиционно сложнейший соперник для Украины.

[ + – ] Украина проиграла Англии в чевертьфинале Евро-2020 со счетом 0:4.

Кто попадает на Евро-2024?

Согласно регламенту, команды, занявшие 1 и 2 место в 10 группах, напрямую попадают на чемпионат, который в 2024 году пройдет в Германии. Еще три команды определятся через квартеты Лиги Наций.

В стыковых турнирах участников Лиги наций будут участвовать 12 сборных — номинально победители групп Лиги А, В и С.

Если одна из этих сборных пробьется на Евро через квалификацию, вместо нее сыграет следующая команда из соответствующей группы.

Напомним, что Украина не смогла занять первое место в своей группе Лиги наций. Сборная Шотландии оказалась сильнее, хотя на стороне Украины был загадочный вирус, которым заболели 16 шотландских футболистов.

Ранее Фокус сообщал, что в матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером" испанцы оказались сильнее: 2-1. За "горняков" отличился Александр Зубков после фланговой передачи защитника Богдана Михайличенко. Примечательно, что в воротах обеих команд стояли голкиперы сборной Украины: Андрей Лунин вышел в основе "сливочных" вместо травмировавшегося бельгийца Тибо Куртуа. "Динамо" же сделало еще один шаг к вылету из Лиги Европы, уступив в гостях французскому "Ренну".