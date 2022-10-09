Сборной Украины не повезло со жребием к Евро-2024: сыграет с сильнейшими
В группу отбора на Евро-2024 команде Александра Петракова попались финалисты прошлого Евро — Англия и Италия. Сборная Украины также сыграет со знакомой сборной Северной Македонии и командой Мальты.
В немецком Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Жребий не был благосклонен к Украине, команде Александра Петракова попались финалисты прошлого евро — Англия, Италия, а также знакомая сборная Северной Македонии и Мальтой. Об этом сообщается на сайте UEFA.
Результаты жеребьевки Евро-2024:
- Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
- Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
- Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
- Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
- Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова
- Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
- Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
- Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
- Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
- Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
На прошлом чемпионате Европы сборная Украины проиграла Англии в четвертьфинале с разгромным счетом 4:0, команда Италии — традиционно сложнейший соперник для Украины.
Кто попадает на Евро-2024?
Согласно регламенту, команды, занявшие 1 и 2 место в 10 группах, напрямую попадают на чемпионат, который в 2024 году пройдет в Германии. Еще три команды определятся через квартеты Лиги Наций.
В стыковых турнирах участников Лиги наций будут участвовать 12 сборных — номинально победители групп Лиги А, В и С.
Если одна из этих сборных пробьется на Евро через квалификацию, вместо нее сыграет следующая команда из соответствующей группы.
Напомним, что Украина не смогла занять первое место в своей группе Лиги наций. Сборная Шотландии оказалась сильнее, хотя на стороне Украины был загадочный вирус, которым заболели 16 шотландских футболистов.
Ранее Фокус сообщал, что в матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером" испанцы оказались сильнее: 2-1. За "горняков" отличился Александр Зубков после фланговой передачи защитника Богдана Михайличенко. Примечательно, что в воротах обеих команд стояли голкиперы сборной Украины: Андрей Лунин вышел в основе "сливочных" вместо травмировавшегося бельгийца Тибо Куртуа. "Динамо" же сделало еще один шаг к вылету из Лиги Европы, уступив в гостях французскому "Ренну".