Збірній України не пощастило з жеребом до Євро-2024: зіграє із найсильнішими

У групу відбору на Євро-2024 команді Олександра Петракова потрапили фіналісти минулого Євро — Англія та Італія. Збірна України також зіграє зі знайомою збірною Північної Македонії та командою Мальти.

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У німецькому Франкфурті-на-Майні відбулося жеребкування Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Жереб не був прихильний до України, команді Олександра Петракова потрапили фіналісти минулого євро — Англія, Італія, а також знайома збірна Північної Македонії та Мальтою. Про це повідомляється на сайті UEFA.

Результати жеребкування Євро-2024:

[ + – ] Результати жеребкування Євро-2024

Група A: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр.

Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр. Група B: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.

Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар. Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.

Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта. Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.

Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія. Група E: Польща, Чехія, Албанія, Фарерські острови, Молдова.

Польща, Чехія, Албанія, Фарерські острови, Молдова. Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.

Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія. Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва.

Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва. Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино.

Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино. Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра.

Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра. Група J: Португалія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.

На минулому чемпіонаті Європи збірна України програла Англії у чвертьфіналі з розгромним рахунком 4:0, команда Італії — найскладніший суперник для України.

[ + – ] Україна програла Англії у чвертьфіналі Євро-2020 з рахунком 0:4.

Хто потрапляє на Євро-2024?

Згідно з регламентом, команди, які посіли 1 та 2 місце у 10 групах, безпосередньо потрапляють на чемпіонат, який у 2024 році пройде у Німеччині. Ще три команди визначаться через квартети Ліги Націй.

У стикових турнірах учасників Ліги націй братимуть участь 12 збірних — номінально переможці груп Ліги А, В та С.

Якщо одна із цих збірних проб'ється на Євро через кваліфікацію, замість неї зіграє наступна команда із відповідної групи.

Нагадаємо, що Україна не змогла посісти перше місце у своїй групі Ліги націй. Збірна Шотландії виявилася сильнішою, хоча на боці України був загадковий вірус, на який захворіли 16 шотландських футболістів.

Раніше Фокус повідомляв, що в матчі Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Шахтарем" іспанці виявилися сильнішими: 2:1. За "гірників" відзначився Олександр Зубков після флангової передачі захисника Богдана Михайличенка. Примітно, що у воротах обох команд стояли голкіпери збірної України: Андрій Лунін вийшов в основі "вершкових" замість бельгійця Тібо Куртуа, який травмувався. "Динамо" ж зробило ще один крок до вильоту з Ліги Європи, поступившись у гостях французькому "Ренну".