Матч Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер": победа испанцев

Матч поединка 3-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" — "Реал" закончился победой испанской команды со счетом 2:1.

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Донецкий футбольный клуб "Шахтер" в среду, 5 октября, в поединке 3-го тура Лиге чемпионов с "Реалом" сыграл со счетом… Об этом стало известно по итогам трансляции матча.

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В первом тайме голы забили Александр Зубков у "Шахтера". У Реала отметились Жуниор Винисиус и Родриго.

По итогам этого матча "Шахтер" остается на втором месте в группе с 4 очками (1 победа, 1 ничья, 1 поражение), а "Реал Мадрид" лидирует с 9 очками (3 победы).

[ + – ] Результаты матча "Шахтер" — "Реал".

Напомним, что суммарная трансферная стоимость игроков команд отличалась в 10 раз. Состав "Реала" оценили дороже 800 млн евро, а "Шахтер" — примерно в 80 млн евро. Самым дорогим летним трансфером стал переход французского полузащитника Орельена Чуамени из "Бордо" в "Реал".

Фокус уже писал, что "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком" в предыдущем туре. Жеребьевка проходила 25 августа в Стамбуле. "Шахтер" вошел в группу F, его соперниками стали испанский "Реал", немецкий РБ Лейпциг и "Селтик".

Перед матчем с "Селтиком" хорватский тренер "оранжево-черных" говорил, что у него есть две тактики на игру с "кельтами": с мячом и без.