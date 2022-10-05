800 vs 80 млн евро: "Реал" в 10 раз дороже "Шахтера" перед матчем Лиги чемпионов

Винисиус, Вальверде и Чумени — самые дорогие футболисты "сливочных", а у "горняков" выше других оценивается трансферная стоимость Мудрика, Матвиенко и Траоре. Матч на Бернабеу также примечателен и противостоянием голкиперов сборной Украины — Лунина и Трубина.

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В среду, 5 октября, в матче Лиге чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде сойдутся команды, чья суммарная трансферная стоимость очень отличается. Transfermarkt оценивает состав "Реала" в более чем 800 млн евро, "Шахтер" же стоит немногим больше 80 млн.

Селекционная служба "лос бланкос" успешно комплектовала команду в межсезонье. К слову, переход французского полузащитника Орельена Чуамени из "Бордо" стал самым дорогим летним трансфером. В свою очередь, у "горняков" ушло примерно полтора состава бразильцев — из-за чего руководству клуба пришлось спешно подыскивать хоть кого-то им на замену. Как бы то ни было, пополнившие команду Марьян Швед вкупе с недавними резервистами добились победы и ничьей в первых двух турах ЛЧ: разгром "РБ Лейпцига" на его поле и "домашняя" ничья с "Селтиком".

[ + – ] Состав "лос бланкос" оценивается в 837,50 млн евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов "Реала"

[ + – ] Трансферная стоимость состава "Реала"

Винисиус Жунион, Феде Вальверде и Орельена Чуамени — самые дорогостоящие футболисты Мадрида.

[ + – ] Состав "оранжево-черных" оценивается в 80,3 млн евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов "Шахтера"

[ + – ] Трансферная стоимость состава "Шахтера"

Трансферная стоимость Михаила Мудрика, Николая Матвиенко и Лассины Траоре выше, чем у остальных игроков "оранжево-черных".

[ + – ] Ориентировочные составы команд.

Лунин vs Трубин: противостояние голкиперов сборной Украины на Бернабеу

Основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа не попал в заявку на матч против "Шахтера". Место бельгийца в воротах займет голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Накануне тренер "сливочных" Карло Анчелотти говорил, что не уверен в том, сыграет ли Куртуа в следующем матче "Примеры" против "Хетафе", но надеется, что он будет в строю через неделю к ответному матчу против "Шахтера" и Эль-класико.

В прошлые выходные Лунин вышел в основе на свой первый матч сезона в "Примере" против "Осасуны", отыграл несколько нервно, и "Реал" потерял свои первые с начала чемпионата очки. Вместе с тем, руководство клуба верит в потенциал украинца и надеется, что ему по силам заменить лучшего голкипера прошлого евросезона. В заявке испанцев на матч — три вратаря: Андрей Лунин, Луис Лопес и Лукас Каньисарес.

Под вопросом участие и нескольких основных полузащитников: Эдуардо Камавинги, Луки Модрича, Лукаса Васкеса и Дани Себальос. Хотя Анчелотти сказал, что Модрич и Васкес вернулись в основную группу.

[ + – ] Модрич, возможно, пропустит матч против "Шахтера".

У "Шахтера" же восстановился Георгий Судаков, пожалуй, главный конструктор атак "горняков" в текущем сезоне.

Матчи "Реала" и "Шахтера" в ЛЧ

Соперники неоднократно встречались в лигочемпионских матчах прошлых розыгрышей ЛЧ. Официальный Twitter "Реала" опубликовал подборку голов в ворота "горняков".

[ + – ] Видео всех голов "Реала", забитых в ворота "Шахтера" в Лиге чемпионов.

"Горняки" играли со "сливочными" 6 раз:

у "Реала" — 4 победы;

у "Шахтера" — 2.

В среднем в этих матчах "Реал" забивал по 2,83 гола за матч, "Шахтер" — полтора.

Матч Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер": где и когда смотреть

Матч 3-го тура группового этапа Чемпионской лиги состоится в среду, 5 октября, начала матча — в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию покажет сервис MEGOGO и Воля TV.

"Реал" – "Шахтер": прогноз букмекеров

В прошлом групповом этапе Лиги чемпионов "Реал" дважды без каких-либо затруднений обыграл "Шахтер".

В этом сезоне букмекеры дают такие коэффициенты на предстоящий поединок:

победа хозяев — 1,18;

ничья — 7,90;

победа гостей — 17,00;

тотал больше трех голов за матч — 1,57.

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком" в предыдущем туре.

Перед матчем с "Селтиком" хорватский тренер "оранжево-черных" говорил, что у него есть две тактики на игру с "кельтами": с мячом и без.