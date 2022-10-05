800 vs 80 млн євро: "Реал" в 10 разів дорожчий за "Шахтар" перед матчем Ліги чемпіонів

Вінісіус, Вальверде та Чумені — найдорожчі футболісти "вершкових", а у "гірників" вище за інших оцінюється трансферна вартість Мудрика, Матвієнка та Траоре. Матч на Бернабеу також примітний і протистоянням голкіперів збірної України — Луніна та Трубіна.

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У середу, 5 жовтня, у матчі Ліги чемпіонів на "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді зійдуться команди, сумарна трансферна вартість якої відрізняється. Transfermarkt оцінює склад "Реала" у більш ніж 800 млн євро, "Шахтар" коштує трохи понад 80 млн євро.

Селекційна служба "лос бланкос" успішно комплектувала команду у міжсезоння. До речі, перехід французького півзахисника Орельєна Чуамені з "Бордо" став найдорожчим літнім трансфером. Зі свого боку, у "гірників" пішло приблизно півтора складу бразильців — через що керівництву клубу довелося спішно підшукувати хоч когось їм на заміну. Хай там як, Мар'ян Швед, який поповнив команду разом з недавніми резервістами здобули перемогу і нічию в перших двох турах ЛЧ: розгром "РБ Лейпцига" на його полі і "домашня" нічия з "Селтіком".

[ + – ] Склад "лос бланкос" оцінюється в 837,5 млн євро

Топ 10 найдорожчих футболістів "Реала"

[ + – ] Трансферна вартість складу "Реала"

Вінісіус Жуніон, Феде Вальверде та Орельєна Чуамені — найдорожчі футболісти Мадрида.

[ + – ] Склад "оранжево-чорних" оцінюється в 80,3 млн євро

Топ 10 найдорожчих футболістів "Шахтаря"

[ + – ] Трансферна вартість складу "Шахтаря"

Трансферна вартість Михайла Мудрика, Миколи Матвієнка та Лассіна Траоре вища, ніж у решти гравців "оранжево-чорних".

[ + – ] Орієнтовні склади команд

Лунін vs Трубін: протистояння голкіперів збірної України на Бернабеу

Основний воротар "Реала" Тібо Куртуа не потрапив у заявку на матч проти "Шахтаря". Місце бельгійця у воротах займе голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Напередодні тренер "вершкових" Карло Анчелотті говорив, що не впевнений у тому, чи зіграє Куртуа в наступному матчі "Прімері" проти "Хетафе", але сподівається, що він буде в строю через тиждень до матчу-відповіді проти "Шахтаря" та Ель Класіко.

Минулими вихідними Лунін вийшов в основі на свій перший матч сезону в "Прімері" проти "Осасуни", відіграв дещо нервово, і "Реал" втратив свої перші з початку чемпіонату очки. Водночас керівництво клубу вірить у потенціал українця і сподівається, що йому під силу замінити найкращого голкіпера минулого євросезону. У заявці іспанців на матч — три воротарі: Андрій Лунін, Луїс Лопес та Лукас Каньїсарес.

Під питанням участь і кількох основних півзахисників: Едуарду Камавінга, Луки Модрича, Лукаса Васкеса та Дані Себальос. Хоча Анчелотті сказав, що Модрич та Васкес повернулися до основної групи.

[ + – ] Модрич, можливо, пропустить матч проти "Шахтаря"

У "Шахтаря" ж відновився Георгій Судаков, мабуть, головний конструктор атак "гірників" цього сезону.

Матчі "Реала" та "Шахтаря" у ЛЧ

Суперники неодноразово зустрічалися у лігочемпіонських матчах минулих розіграшів ЛЧ. Офіційний Twitter "Реала" опублікував добірку голів у ворота "гірників".

[ + – ] Відео всіх голів "Реала", забитих у ворота "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

"Гірники" грали зі "вершковими" 6 разів:

у "Реала" — 4 перемоги;

у "Шахтаря" — 2.

У середньому у цих матчах "Реал" забивав по 2,83 гола за матч, "Шахтар" — півтора.

Матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Шахтар": де і коли дивитись

Матч 3-го туру групового етапу Чемпіонської ліги відбудеться у середу, 5 жовтня, початку матчу — о 22:00 за київським часом.Трансляцію покаже сервіс MEGOGO та Воля TV.

"Реал" — "Шахтар": прогноз букмекерів

У минулому груповому етапі Ліги чемпіонів "Реал" двічі без жодних труднощів обіграв "Шахтар".

Цього сезону букмекери дають такі коефіцієнти на майбутній поєдинок:

перемога господарів — 1,18;

нічия — 7,90;

перемога гостей – 17,00;

тотал понад три голи за матч — 1,57.

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" зіграв унічию із шотландським "Селтіком" у попередньому турі.

Перед матчем із "Селтіком" хорватський тренер "оранжево-чорних" говорив, що у нього є дві тактики на гру з "кельтами": з м'ячем і без.