Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Селтік": де дивитися, прогнози букмекерів (відео)

За словами тренера "Шахтаря" Ігора Йовичевича, "Селтік" демонструє хороші результати у внутрішньому чемпіонаті — грає в динамічний, агресивний та комбінаційний футбол.

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У середу, 14 вересня, на стадіоні ім. Юзефа Пілсудського у Варшаві пройде матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та "Селтіком" із Глазго. Головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич поділився очікуваннями від матчу на пресконференції.

Початок поєдинку запланований на 19:45 за київським часом. Для "домашніх" матчів групового етапу ЛЧ донеччани орендували стадіон варшавської "Легії".

"Селтік" демонструє хороші результати у внутрішній першості, грає в динамічний, агресивний та комбінаційний футбол, зазначив тренер.

Хорватський фахівець сказав, що має дві можливі тактики на гру з "кельтами": з м'ячем і без.

За його словами, у нещодавньому матчі з "Чорноморцем" команда протягом 70% ігрового часу володіла м'ячем, але не забила у 3-4 епізодах. Тренер наголошує на складностях з реалізацією гольових моментів. Водночас у матчі проти "Лейпцигу" "гірники" володіли м'ячем лише 39% часу, але водночас забили чотири.

[ + – ] Перемога "Шахтаря" над "Лейпцигом" стала однією з головних сенсацій ЛЧ

"Шахтар" — "Селтік": де дивитися

Транслюватиме матч "Шахтар" — "Селтік" стрімінговий сервіс Megogo, офіційний бродкастер Ліги чемпіонів в Україні та Volia TV.

"Шахтар" — "Селтік": прогноз на матч

У цьому матчі немає явного фаворита, на думку букмекерів. Хоча деяка перевага все ж таки віддається українській команді. William Hill пропонує ставку на перемогу "гірників" з коефіцієнтом 3.1, на перемогу шотландців — 2.2, на нічию — 3.5.

Перемога "Шахтаря" у виїзному матчі з "Лейпцигом" стала однією з головних сенсацій першого туру ЛЧ і спричинила відставку головного тренера "биків" Доменіко Тедеско. Навесні "гірники" втратили чи не два комплекти гравців, після відходу легіонерів навіть нічия в Лейпцигу була б несподіванкою. Хай там як, "Шахтар" обіграв німців з рахунком 4:1.

Спортивний журналіст Олексій Андронов вважає, що від матчу варто чекати забитих м'ячів, оскільки обидві команди не дуже сильні у своїх оборонних порядках, але мають непогану атаку. Він радить ставити на "обидві заб'ють" і "тотал понад 2,5".

Нагадаємо, що попередній суперник "Шахтаря" грав без свого плеймейкера іспанця Дані Ольмо. Загалом "РБ Лейпциг" перебуває в кризі, чим, можливо, і пояснюється поразка в Лізі чемпіонів від представника українського чемпіонату.

Раніше Фокус повідомляв, що у стамбульському матчі Ліги Європи центральний півзахисник збірної України Микола Шапаренко отримав тяжку травму та вибув щонайменше до кінця календарного року. Тренер "Динамо" після матчу скаржився на грубу гру турецьких футболістів та назвав такий футбол коридою.