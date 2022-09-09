"Коррида, а не футбол": Николай Шапаренко получил тяжелую травму в Стамбуле (видео)

Ключевой полузащитник "Динамо" выбыл как минимум до конца года. А тренер Луческу сравнил агрессивную игру футболистов "Фенербахче" с поведением быков на корриде.

Основной центральный полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко в этом году уже не выйдет на поле. В стамбульском матче Лиги Европы против "Фенербахче" киевлянин получил тяжелую травму — разрыв крестообразной связки колена. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Разрыв "крестов" — травма, которая обычно выводит футболистов из строя на несколько месяцев. В ряде случаев восстановление после нее может длиться до года.

Луческу — о матче в Стамбуле

На послематчевой пресс-конференции румынский специалист в свойственной ему эмоциональной манере высказался о происходившим на поле, сравнил такой футбол с корридой.

"Как по мне, это была коррида, а не футбол. Вы ведь знаете, что такое коррида… лучше не проводить эту пресс-конференцию", — сказал Луческу, добавив, что после матча один из его футболистов попал в больницу, у а голкипер Георгия Бущана повреждено колено.

[ + – ] Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу.

"Еще у одного игрока — отравление, поэтому пришлось выпускать футболиста, обычно играющего в защите, на позицию нападающего", — отметил тренер, по мнению которого агрессивная игра футболистов "Фенербахче" недопустима в матчах международного уровня.

Румынский специалист упомянул о многочисленных фолах стамбульцев и симуляциях.

Напомним, что "Динамо" на последних минутах упустило ничью в матче со стамбульским "Фенербахче". Стоит сказать, что в этом матче киевляне проявили характер и переломили неудачно складывающийся ход встречи. В середине матче Виктор Цыганков замкнул передачу Виталия Буяльского с фланга и сравнял счет.

Вместе с тем, стамбульские "канарейки" сумели взять реванш и отомстить киевлянам за поражение месячной давности. В конце июля в матче квалификации Лиги чемпионов киевские футболисты переиграли оппонентов из Турции.