Лига Европы: "Динамо" потерпел поражение от "Фенербахче"

"Фенербахче" в первом тайме владел инициативой — турки создали несколько опасных моментов и открыли счет на 35-й минуте игры. "Динамо" перешло к нападению во втором тайме

Первый матч группового этапа Лиги Европы между стамбульским "Фенербахче" и киевским "Динамо" закончился победой турков со счетом 2:1. Об этом стало известно по итогам трансляции матча.

Поединок прошел на знакомом киевлянам стадионе "Шюкрю Сараджоглу". "Фенербахче" владел инициативой в первом тайме.

В первом тайме опасный момент был у ворот Динамо. Аттила Cалаи мощно пробивал с 15 метров низом, но вратарь киевлян Георгий Бущан среагировал и спас ворота. Эзджан Алиоски на 34-й минуте пытался открыть счет, но Бущан закрыл ближний угол.

[ + – ] Фенербахче занял 2 место в турецкой Суперлиге в прошлом сезоне

Первый гол "динамовцы" попустили на 35-й минуте игры. Гармаш проиграл верховую дуэль Густаво Энрике, который после навеса с углового головой отправил мяч в сетку

Киевляне восстанавливали инициативу в середине второго тайма. Подопечные Луческу стали чаще бить в створ ворот Алтая Байындыра. После паса Буяльского на 63-й минуте мяч удачно принял Цыганков и точным выстрелом из-за пределов штрафной отправил мяч в ворота "Фенербахче".

В конце матча казалось, что будет ничья, но на 2-й дополнительной минуте "Фенербахче" вырвало победу благодаря удачно разыгранному ауту. Миши Батшуайи оказался на дальней штанге без опеки и ударил по воротам Бущана с вратарской зоны.

Фенербахче занял 2 место в турецкой Суперлиге в прошлом сезоне. Клуб идет на 3 позиции в этом розыгрыше чемпионата Турции с отставанием в три очка от лидера Бешикташа.

Фокус перед матчем писал, что турки были весьма мотивированы на игру. Они хотели отомстить проигрыш "Динамо" в Лиге чемпионов.

Букмекеры ставили на победу турецкого клуба с коэффициентом 1,66, а победу "Динамо" оценивали в 5,45.

Напомним, что "Динамо" на выезде обыграло "Фенербахче" в ответной встрече 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:1. Первая игра команд в польском Лодзе закончилась ничьей 0:0.

"Динамо" и "Фенербахче" сыграли 6 раз в истории футбола. В Лиге чемпионов 2006 и 2008 годов "Динамо" выиграло 2 раза, а 3 матча были сыграны вничью.