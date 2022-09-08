Ліга Європи: "Динамо" зазнало поразки від "Фенербахче"

"Фенербахче" у першому таймі володів ініціативою — турки створили кілька небезпечних моментів і відкрили рахунок на 35-й хвилині зустрічі. "Динамо" сміливіше діяло у другому таймі.

Перший матч групового етапу Ліги Європи між стамбульським "Фенербахче" та київським "Динамо" закінчився перемогою турків з рахунком 2:1. Про це стало відомо за підсумками трансляції матчу.

Поєдинок пройшов на знайомому киянам стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". У "Фенербахче" була перевага щодо володіння м'ячем у першому таймі.

У першому небезпечному моменті угорський захисник Аттіла Cалаї потужно пробивав із 15 метрів низом, але воротар киян Георгій Бущан зреагував та врятував ворота. Ще один захисник – македонець Езджан Аліоскі – на 34-й хвилині намагався відкрити рахунок, але Бущан вчасно закрив ближній кут.

Перший гол "динамівці" попустили на 35-й хвилині. Гармаш програв верхову дуель 196-метровому бразильському захиснику Густаво Енріке, який замкнув головою подачу від кутового прапорця.

Рахунок на табло змусив киян йти вперед, і у другій половині матчу підопічні Луческу діяли сміливіше, намагаючись створювати загрози воротам Алтая Байиндира. Після пасу Буяльського на 63-й хвилині Циганков в дотик з льоту вдарив з-за меж штрафного майданчика, м'яч від руки кіпера перетнув лінію воріт — і на табло переповненого стадіону спалахнули оптимістичні 1:1.

[ + – ] Віктор Циганков — автор єдиного голу "Динамо" у стамбульському матчі. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Наприкінці матчу здавалося, що буде нічия, але на 2-й додатковій хвилині "канарійки" вирвали перемогу завдяки вдало розіграному ауту. Динамівський захист залишив Миші Батшуайї, що вийшов на заміну, без опіки на дальній штанзі — і бельгієць, не опускаючи м'яч на газон після передачі довготелесого Густаво Енріке, відправив його під поперечину з меж воротарської площі. Без шансів для Бущана.

[ + – ] Нападник збірної Бельгії Міші Батшуайї святкує переможний гол.

На результат багато в чому вплинула відсутність у складі центрального захисника Іллі Забарного. "Динамівці" пропустили два однотипні м'ячі: орендований у "Фламенго" бразильський центрбек зробив гру: на його рахунку гол і гольова передача.

Тактика португальського тренера "Фенербахче" Жорже Жезуша переважно зводилася до подач у штрафну: є високорослий центральний захисник і довгорукий крайній захисник, який вміє далеко вкинути з ауту, так що введення м'ячя з ауту за ступенем небезпеки для суперника наближається до подачі з кутового.

Минулого сезону "Фенербахче" посів 2 місце у турецькій Суперлізі. Клуб йде третім у поточному розіграші чемпіонату з відставанням у три очки від лідера "Бешикташу". "Динамо" ж після трьох турів УПЛ розташувалося на не зовсім звичному передостанньому (15-му) місці: у перших двох турах кияни пропустили у свої ворота по три м'ячі.

Фокус перед матчем писав, що турки були дуже мотивовані на гру. Вони хотіли помститися за програш "Динамо" у Лізі чемпіонів.

Букмекери ставили на перемогу турецького клубу з коефіцієнтом 1,66, а перемогу "Динамо" оцінювали у 5,45.

Нагадаємо, що "Динамо" на виїзді обіграло "Фенербахче" у зустрічі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з рахунком 2:1. Перша гра команд у польському Лодзі закінчилася нічиєю 0:0.

"Динамо" та "Фенербахче" зустрічалися 8 разів. У Лізі чемпіонів 2006 та 2008 років "Динамо" виграло двічі, 3 матчі були зіграні внічию.