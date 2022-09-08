Лиги Европы "Фенербахче" – "Динамо": где смотреть, прогнозы и ожидания от матча

Тренер турецкой команды Жорже Жезуш перешел на новую тактику, которой придерживался в годы своей работы с "Бенфикой". В команду пришли пять новых футболистов.

В четверг, 8 сентября, в 19:45 по киевскому времени начнется первый матч группового этапа Лиги Европы между стамбульским "Фенербахче" и "Динамо". Поединок состоится на знакомом киевлянам стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Киевским футболистам, судя по всему, будет нелегко, поскольку для стамбульских "канареек" это будет матч-реванш. Турки попытаются отомстить украинцам за то, что те не пустили их в Лигу чемпионов.

[ + – ] Видеообзор победного матча "Динамо" против "Фенербахче".

Несмотря на то, что команды чуть больше месяца тому назад уже встречались, за это время произошло достаточно изменений.

[ + – ] "Динамо" прибыло в Стамбул. Фото: fcdynamo.kiev.ua [ + – ] "Динамо" прибыло в Стамбул.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков отметил, что тренер стамбульцев Жорже Жезуш перешел на новую тактику — в три защитника — и привлек в команду сразу пять новых футболистов, которые могут сыграть в основе. Теперь у португальского специалиста широкий кадровый маневр.

Старт в турецкой Суперлиге был не совсем удачным для "канареек", в первом же туре команде едва удалось отыграться против номинального андердога "Умраниеспора". В четвертом туре и вовсе было поражение от "Коньяспора".

Для "Динамо" же старт в новом сезоне УПЛ выглядит не иначе как катастрофа. В первых двух турах команда пропустила по три мяча.

Из трансферных новостей, у "Динамо" пополнение в лице левофлагнового атакующего полузащитника Владислава Кабаева, что, впрочем, мало усилило этот фланг.

Вместе с тем, есть надежда, что в Лиге Европы можно будет увидеть другое "Динамо", с той мотивацией, которая была заметна в предыдущих еврокубковых матчах с тем же "Фенербахче" и австрийским "Штурмом" из Граца.

"Динамо" — "Фенербахче": прогнозы букмекеров

Букмекеры считают турецкий клуб безоговорочным фаворитом противостояния. На победу "Фенербахче" предлагается ставка с коэффициентом 1,66. Победа киевлян оценивается в 5,45, ничья – 4,34.

В еще одном матче группы B кипрский "АЕК Ларнака" примет французский "Ренн". К слову, в квалификации ЛЕ киприоты выбили "Днепр-1".

"Фенербахче" – "Динамо": где смотреть матч

Из числа украинских трансляторов стамбульский матч покажет платформа MEGOGO и провайдер Воля ТВ. Текстовые трансляции доступны на различных сайтах в интернете.

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