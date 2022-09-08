Лиги Европы "Фенербахче" – "Динамо": где смотреть, прогнозы и ожидания от матча
Тренер турецкой команды Жорже Жезуш перешел на новую тактику, которой придерживался в годы своей работы с "Бенфикой". В команду пришли пять новых футболистов.
В четверг, 8 сентября, в 19:45 по киевскому времени начнется первый матч группового этапа Лиги Европы между стамбульским "Фенербахче" и "Динамо". Поединок состоится на знакомом киевлянам стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Киевским футболистам, судя по всему, будет нелегко, поскольку для стамбульских "канареек" это будет матч-реванш. Турки попытаются отомстить украинцам за то, что те не пустили их в Лигу чемпионов.
Несмотря на то, что команды чуть больше месяца тому назад уже встречались, за это время произошло достаточно изменений.
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков отметил, что тренер стамбульцев Жорже Жезуш перешел на новую тактику — в три защитника — и привлек в команду сразу пять новых футболистов, которые могут сыграть в основе. Теперь у португальского специалиста широкий кадровый маневр.
Старт в турецкой Суперлиге был не совсем удачным для "канареек", в первом же туре команде едва удалось отыграться против номинального андердога "Умраниеспора". В четвертом туре и вовсе было поражение от "Коньяспора".
Для "Динамо" же старт в новом сезоне УПЛ выглядит не иначе как катастрофа. В первых двух турах команда пропустила по три мяча.
Из трансферных новостей, у "Динамо" пополнение в лице левофлагнового атакующего полузащитника Владислава Кабаева, что, впрочем, мало усилило этот фланг.
Вместе с тем, есть надежда, что в Лиге Европы можно будет увидеть другое "Динамо", с той мотивацией, которая была заметна в предыдущих еврокубковых матчах с тем же "Фенербахче" и австрийским "Штурмом" из Граца.
"Динамо" — "Фенербахче": прогнозы букмекеров
Букмекеры считают турецкий клуб безоговорочным фаворитом противостояния. На победу "Фенербахче" предлагается ставка с коэффициентом 1,66. Победа киевлян оценивается в 5,45, ничья – 4,34.
В еще одном матче группы B кипрский "АЕК Ларнака" примет французский "Ренн". К слову, в квалификации ЛЕ киприоты выбили "Днепр-1".
"Фенербахче" – "Динамо": где смотреть матч
Из числа украинских трансляторов стамбульский матч покажет платформа MEGOGO и провайдер Воля ТВ. Текстовые трансляции доступны на различных сайтах в интернете.
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