"Быки" без главной звезды: анонс матча Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Шахтер"

За немцев не сыграет плеймейкер команды Дани Ольмо, что может быть на руку "горнякам". Кроме того, немецкий клуб в целом переживает кризис, а в недавнем матче Бундеслиги разгромно уступил "Айнтрахту" — 4:0.

Во вторник, 6 сентября, в Лейпциге местная одноименная команда на "Ред Булл Арене" примет донецкий "Шахтер" в первом матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Возместить отсутствие лигочемпионского опыта главный тренер команды Игор Йовичевич постарается мотивацией и адреналином. Об этом сообщается на клубном сайте.

По словам хорватского специалиста, его команде понадобится баланс между игрой сердцем и рациональным подходом. Это должно помочь показать хороший футбол в начале встрече, а в первые минуты, по мнению Йовичевича, опыт не всегда определяющий фактор.

"Иногда молодые футболисты не думают о последствиях, — и это может быть одним из наших козырей", — пояснил главный тренер на пресс-конференции.

[ + – ] Открытая тренировка "Шахтера" перед матчем Лиги чемпионов.

Дани Ольмо пропустит матч с "Шахтером"

Хорват отметил, что сейчас у соперника наблюдается кризис. После того, как 2016 году "РБ Лейпциг" впервые оказался в высшем дивизионе чемпионата Германии, команда не опускалась ниже 6-го места, сейчас же она идет на 11 строчке.

В прошлом матче немецкого чемпионата команда потерпела разгромное поражение от "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне: 4:0.

[ + – ] Обзор матча Бундеслиги "Айнтрахт" – "Лейпциг": 4:0.

К тому же, в сегодняшнем матче "быкам" не поможет ведущий полузащитник Дани Ольмо, которому отводится главная роль в организации атак. Травма, полученная в прошлом матче Бундеслиги, вывела испанца из строя ориентировочно на 4-6 недель.

Вместе с тем, "горняки" сталкиваются, пожалуй, с куда большими сложностями, чем соперник. "Шахтер" регулярно попадает в Лигу чемпионов на протяжении 13-14 лет, но впервые в составе команды не будет привычной россыпи бразильских талантов. В последние несколько лет селекционная служба "горняков" собрала достаточно сильный состав из перспективных бразильцев в расчете заработать на них десятки, а то и сотни миллионов. Но после начала масштабного российского вторжения все они ушли чуть ли не бесплатно, воспользовавшись тем, что ФИФА предоставила право разрывать контракты с клубами из Украины и РФ.

"Шахтер" — "Лейпциг": прогнозы букмекеров

Британская букмекерская контора William Hill называет фаворитом противостояния немецкий клуб. Коэффициент на победу "Лейпцига" соответствует 1,22, победа Шахтера — в 12,00, ничья — 6,50. Некоторые букмекеры предлагают ставку за победу "горняков" с еще большим коэффициентом — 13.

Более того, нынешний "Шахтер" букмекеры считают слабейшей командой из всех текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Прогноз на выход для "Шахтера" из группы F дается с самым высоким коэффициентом среди всех четырех участников, — 9.00, то есть такой сценарий развития событий наименее реалистичен.

Коэффициенты на выход из группы для команд группы F:

"Реал" — 1.02;

"РБ Лейпциг" — 1.22;

"Селтик" — 4.25;

"Шахтер" — 9.00.

Матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Лейпциг": где и во сколько смотреть

В Украине первый лигочемпионский матч "горняков" в этом сезоне будет транслировать платформа MEGOGO и Volia TV в 22:00 по Киеву.

Ранее Фокус сообщал о том, с кем будет играть "Шахтер" в Лиге чемпионов. Компанию "горнякам" в группе F составит испанский "Реал", немецкий "Лейпциг" и шотландский "Селтик".