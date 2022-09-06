"Бики" без головної зірки: анонс матчу Ліги чемпіонів "Лейпциг" — "Шахтар"

За німців не зіграє плеймейкер команди Дані Ольмо, що може бути на руку "гірникам". Крім того, німецький клуб загалом переживає кризу, а в недавньому матчі Бундесліги розгромно поступився "Айнтрахту" — 4:0.

У вівторок, 6 вересня, у Лейпцигу місцева однойменна команда на "Ред Булл Арені" прийматиме донецький "Шахтар" у першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відшкодувати відсутність лігочемпіонського досвіду головний тренер команди Ігор Йовмчевич намагатиметься мотивацією та адреналіном. Про це повідомляється на клубному сайті.

За словами хорватського фахівця, його команді знадобиться баланс між грою серцем і раціональним підходом. Це має допомогти показати хороший футбол на початку зустрічі, а в перші хвилини, на думку Йовичевича, досвід не завжди визначальний чинник.

"Іноді молоді футболісти не думають про наслідки, і це може бути одним із наших козирів", — пояснив головний тренер на пресконференції.

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Дані Ольмо пропустить матч із "Шахтарем"

Хорват зазначив, що зараз у суперника спостерігається криза. Після того, як 2016 року "РБ Лейпциг" уперше опинився у вищому дивізіоні чемпіонату Німеччини, команда не опускалася нижче 6-го місця, зараз вона йде на 11 рядку.

У минулому матчі німецького чемпіонату команда зазнала розгромної поразки від "Айнтрахту" з Франкфурта-на-Майні: 4:0.

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До того ж у сьогоднішньому матчі "бикам" не допоможе провідний півзахисник Дані Ольмо, якому відводиться головна роль в організації атак. Травма, отримана в минулому матчі Бундесліги, вивела іспанця з ладу орієнтовно на 4–6 тижнів.

Разом із тим, "гірники" стикаються, мабуть, зі значно більшими труднощами, ніж суперник. "Шахтар" регулярно потрапляє в Лігу чемпіонів протягом 13-14 років, але вперше в складі команди не буде звичного розсипу бразильських талантів. В останні кілька років селекційна служба "гірників" зібрала досить сильний склад із перспективних бразильців у розрахунку заробити на них десятки, а то й сотні мільйонів. Але після початку масштабного російського вторгнення всі вони пішли майже безплатно, скориставшись тим, що ФІФА надала право розривати контракти з клубами з України та РФ.

"Шахтар" — "Лейпциг": прогнози букмекерів

Британська букмекерська контора William Hill називає фаворитом протистояння німецький клуб. Коефіцієнт на перемогу "Лейпцига" відповідає 1,22, перемога Шахтаря — 12,00, нічия — 6,50. Деякі букмекери пропонують ставку за перемогу "гірників" зі ще більшим коефіцієнтом — 13.

Крім того, нинішній "Шахтар" букмекери вважають найслабшою командою з усіх поточних розіграшів Ліги чемпіонів.

Прогноз на вихід для "Шахтаря" з групи F дається з найвищим коефіцієнтом серед усіх чотирьох учасників — 9.00, тобто такий сценарій розвитку подій найменш реалістичний.

Коефіцієнти на вихід із групи для команд групи F:

"Реал" — 1.02;

"РБ Лейпциг" — 1.22;

"Селтік" — 4.25;

"Шахтар" — 9.00.

Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Лейпциг": де й о котрій дивитися

В Україні перший лігочемпіонський матч "гірників" цього сезону транслюватиме платформа MEGOGO та Volia TV о 22:00 за Києвом.

Раніше Фокус повідомляв про те, з ким гратиме "Шахтар" у Лізі чемпіонів. Компанію "гірникам" у групі F складе іспанський "Реал", німецький "Лейпциг" і шотландський "Селтік".