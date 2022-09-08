Ліги Європи "Фенербахче" – "Динамо": де дивитися, прогнози й очікування від матчу

Тренер турецької команди Жорже Жезуш перейшов на нову тактику, якої дотримувався у роки своєї роботи з "Бенфікою". У команду прийшло п'ять нових футболістів.

У четвер, 8 вересня, о 19:45 за київським часом розпочнеться перший матч групового етапу Ліги Європи між стамбульським "Фенербахче" та "Динамо". Поєдинок відбудеться на знайомому киянам стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Київським футболістам, зважаючи на все, буде нелегко, оскільки для стамбульських "канарейок" це буде матч-реванш. Турки спробують помститися українцям за те, що ті не пустили їх у Лігу чемпіонів.

[ + – ] Відеоогляд переможного матчу "Динамо" проти "Фенербахче"

Незважаючи на те, що команди трохи більше місяця тому вже зустрічалися, за цей час було достатньо змін.

[ + – ] "Динамо" прибуло в Стамбул Фото: fcdynamo.kiev.ua [ + – ] "Динамо" прибуло в Стамбул

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков зазначив, що тренер стамбульців Жорже Жезуш перейшов на нову тактику — у три захисники — і залучив до команди відразу п'ять нових футболістів, які можуть зіграти в основі. Тепер португальський фахівець має широкий кадровий маневр.

Старт у турецькій Суперлізі був не зовсім вдалим для "канарейок", у першому ж турі команді ледве вдалося відігратися проти номінального андердога "Умранієспора". У четвертому турі взагалі була поразка від "Коньяспора".

Для "Динамо" ж старт у новому сезоні УПЛ виглядає не інакше як катастрофа. У перших двох турах команда пропустила по три м'ячі.

З трансферних новин, у "Динамо" поповнення в особі лівофлагнового атакувального півзахисника Владислава Кабаєва, що, втім, мало посилило цей фланг.

Разом із тим, є надія, що в Лізі Європи можна буде побачити інше "Динамо", з тією мотивацією, яка була помітна у попередніх єврокубкових матчах із тим самим "Фенербахче" та австрійським "Штурмом" із Граца.

"Динамо" — "Фенербахче": прогнози букмекерів

Букмекери вважають турецький клуб беззаперечним фаворитом протистояння. На перемогу "Фенербахче" пропонується ставка з коефіцієнтом 1,66. Перемога киян оцінюється у 5,45, нічия — 4,34.

У ще одному матчі групи B кіпрський "АЕК Ларнака" прийматиме французький "Ренн". До речі, у кваліфікації ЛЄ кіпріоти вибили "Дніпро-1".

"Фенербахче" — "Динамо": де дивитись матч

З-поміж українських трансляторів стамбульський матч покаже платформа MEGOGO та провайдер Воля ТВ. Текстові трансляції доступні на різних вебсайтах в інтернеті.

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