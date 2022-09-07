Донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "РБ Лейпциг" со счетом 4:1

Подопечные тренера Игора Йовичевича сенсационно выиграли в Германии. Они возглавили турнирную таблицу своей группы.

В Лейпциге на поле стадиона "Ред Булл Арена" донецкий "Шахтер" провел первый еврокубковый матч в этом сезоне. Так, команда "РБ Лейпциг" заняла в прошлом сезоне четвертое место в Бундеслиге, а также добрались до полуфинала Лиги Европы УЕФА.

И вот игра началась удачно для "Шахтера". Так, уже на 16-й минуте Марьян Швед после удачного прессинга обокрал голкипера "РБ Лейпциг" Петера Гулачи за пределами штрафной площади. Затем он пробил в пустые ворота с дальней дистанции.

А вот начало второго тайма было неудачным для украинской команды. Так, "Лейпциг" попытался отыграться. На 57-й минуте Симакан на правом фланге штрафной завершил передачу от Собослаи, забив гол в ворота "Шахтера".

Однако на следующей минуте украинская команда снова забила гол противникам. Так, 25-летний Марьян Швед забил свой второй гол с помощью рикошета от защитника. Более того, за 15 минут до конца основного времени 21-летний вингер Михаил Мудрик пробил в правый угол после передачи от Георгия Судакова.

Четвертый гол забил Лассин Траоре, который получил мяч от Мудрика.

Лига чемпионов. Группа F

"Лейпциг" (Германия) – "Шахтер" (Донецк, Украина) – 1:4

Голы: Симакан, 58 – Швед, 16, 59, Мудрик, 76, Траоре, 85

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