Александр Усик рассказал о депрессии и разговорах с Богом

Известный боксер на пресс-конференции рассказал, как переживал разлуку с семьей

Сегодня чемпион по боксу Александр Усик дал откровенное интервью, в котором рассказал и о своей боксерской карьере и о том, как переживал разлуку с семьей. Но депрессии, по признанию Усика, у него не было, сообщает корреспондент Фокуса.

Александр Усик отметил, что многие сейчас используют термин "депрессия" не по назначению, сам он к себе его применить не может. Даже когда он выехал за границу, то ощущал только волнение.

"Это слово, его сделали популярным. Чуть что-то не так, люди говорят: у меня депрессия. У меня не было депрессии. Когда я выехал за границу, и начал оборудовать свой лагерь, у меня в голове и в сердце было волнение и непонимание. Когда ты выезжаешь из страны, где падают бомбы и приезжаешь туда, где все спокойно, люди гуляют… они в своей стране и у них все нормально, то в твоей голове меняются какие-то вещи, на которые ты раньше не обращал внимания. Я просто ходил молча, смотрел на улыбающихся людей и думал: "нужно домой вернуть эти улыбки", — сказал боксер.

[ + – ] Александр Усик дал откровенное интервью

Он сказал, что больше всего переживал разлуку с семьей: детьми и женой. Потому что именно они дают ему силы двигаться дальше.

"Когда ты долго не видишь детей, тебе чего-то не хватает. Мои дети – это моя сила, которая меня вдохновляет идти вперед, — моя семья, моя жена, а когда я вижу, что они тоже устали, им хочется, чтобы я вернулся домой, но так бы я не сказал, что у меня депрессия", — описал свои чувства Усик.

Рассказал чемпион и о том, как справляется с трудностями. По его словам, ему в этом помогает молитва.

"Я окна не бью, бутылками не кидаюсь, песни пою, стихи пишу, когда мне тяжело", — признался Александр Усик.

"Я больше общаюсь с Богом, когда мне очень тяжело. Я вообще с ним общаюсь часто, просто разговариваю. Если со стороны посмотреть на меня, то можно подумать, что сидит напротив меня кто-то, кого вы не видите, а я вижу и так я с ним общаюсь, и мне это помогает, я молюсь, и мне это помогает", — рассказал чемпион, упомянув, что молился и во время последнего боя.

"В 9 раунде я сел, прочитал молитву и совсем другой пошел на 10 раунд, но депрессии, слава богу, у меня нет", — резюмировал Александр Усик.

На пресс-конференции Александр Усик также рассказал о том, в каком состоянии сейчас его дом в Ворзеле, пострадавший от оккупации ВС РФ.