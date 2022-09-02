Александр Усик рассказал, что произошло с его домом в Ворзеле (видео)

Чемпион признался, что дом пришлось проверять с дозиметром

Сегодня Александр Усик дал пресс-конференцию, на которой он рассказывал о своих спортивных успехах, но также говорил и о личном, сообщает корреспондент Фокуса. На вопрос про то, в каком состоянии сейчас его семейный дом, который заняли российские оккупанты, боксер сообщил, что пришлось вызывать саперов и проверять жилище с дозиметром.

"Проверяли не заминировано ли, на все-все-все. Даже стены проверяли дозиметром, мало ли, чем там могли помазать, все проверили, все хорошо", — рассказал Усик.

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Но ВС РФ все же успели уничтожить многое в доме чемпиона.

"Ну на…рали, поломали деревья, елки, все, что мы с детьми строили. Но, по сравнению с тем, что потеряли другие люди, это вообще ничего. Слава Богу, он стоит, его восстановили. Люди, которые помогают мне в этом, сделали ремонт, вывезли оттуда всю грзь и мусор, который те оставили, поставили забор", — рассказал боксер.

Но оказалось, что на заборе оставили "послание".

"Они (ВС РФ, — ред.) на заборе написали "ВЗ" латиницей. Владимир Зеленский. Ну я так и не замазывал это. А то скажут еще, что я обалдел. Еще и зеленой краской написали", — сказал Усик.

Также, говоря на пресс-конференции о Крыме, Александр Усик заявил, что Крым — это временно оккупированная РФ территория.

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"Крым – это временно оккупированная территория, но она обязательно вернется, и она будет как и до 2014 года", — заявил Усик.

Ранее семья Усика уже показывала свой дом в Ворзеле. И испорченный забор тоже попал на снимки.

Напомним, ранее украинский боксер победил в бое-реванше британца Энтони Джошуа, защитил чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, и стал чемпионом мира по версии журнала The Ring.