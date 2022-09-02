Олександр Усик розповів, що сталося з його будинком у Ворзелі (відео)

Чемпіон зізнався, що будинок довелося перевіряти із дозиметром.

Сьогодні Олександр Усик дав пресконференцію, на якій він розповідав про свої спортивні успіхи, але також говорив і про особисте, повідомляє кореспондент Фокусу. На питання про те, в якому стані зараз його сімейний будинок, який зайняли російські окупанти, боксер повідомив, що довелося викликати саперів і перевіряти житло з дозиметром.

"Перевіряли, чи не заміновано, на все-все-все. Навіть стіни перевіряли дозиметром, мало чим там могли помазати, все перевірили, все добре", — розповів Усик.

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Але ЗС РФ усе ж таки встигли знищити багато чого в будинку чемпіона.

"Ну на*рали, поламали дерева, ялинки, все, що ми з дітьми будували. Але, порівняно з тим, що втратили інші люди, це взагалі нічого. Слава Богу, він стоїть, його відновили. Люди, які допомагають мені в цьому, зробили ремонт, вивезли звідти весь бруд і сміття, яке ті залишили, поставили паркан", — розповів боксер.

Але виявилося, що на паркані залишили "послання".

"Вони (ЗС РФ, — ред.) на паркані написали "ВЗ" латиницею. Володимир Зеленський. Ну я так і не замазував це. А то скажуть ще, що я очманів. Ще й зеленою фарбою написали", — сказав Усик.

Також, говорячи на пресконференції про Крим, Олександр Усик заявив, що Крим — це тимчасово окупована РФ територія.

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"Крим — це тимчасово окупована територія, але вона обов'язково повернеться, і вона буде як і до 2014 року", — заявив Усик.

Раніше сім'я Усика вже показувала свій будинок у Ворзелі. І зіпсований паркан також потрапив на знімки.

Нагадаємо, раніше український боксер переміг у бою-реванші британця Ентоні Джошуа, захистив чемпіонські титули в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO і став чемпіоном світу за версією журналу The Ring.