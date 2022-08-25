На першому місці: Усик очолив світовий боксерський рейтинг журналу The Ring

Перемігши Ентоні Джошуа, український боксер став чемпіоном світу за версією журналу.

Перемігши у бою-реванші британця Ентоні Джошуа, український боксер Олександр Усик не лише захистив чемпіонські титули у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, а й став чемпіоном світу за версією журналу The Ring.

Тепер у рейтингу, складеному журналом, Усик знаходиться на першому місці у важкій вазі, а також він очолив рейтинг боксерів усіх вагових категорій.

На другому місці рейтингу розташувався японець Наоя Іноуе, на третьому — американець Теренс Кроуфорд.

[ + – ] Зараз рейтинг журналу The Ring виглядає так

Американський журнал, заснований 100 років тому, є одним із найавторитетніших видань у світі боксу і з 1922 року вручає бійцям власний титул чемпіона світу. Отримати пояс можна двома способами: перемогти чинного чемпіона або виграти поєдинок між першим та другим номерами рейтингу журналу.

Нагадаємо, бій Ентоні Джошуа з Олександром Усиком відбувся 20 серпня у Саудівській Аравії. Він тривав усі 12 раундів, Усик переміг за очками. Обом боксерам за цей поєдинок належав гонорар у розмірі $40 млн.

Після перемоги Усик записав звернення до українських військових. Він побажав сил, точності та мирного неба над головою батальйону "Штурм", ветеранам морської піхоти та 45-му батальйону ЗСУ.