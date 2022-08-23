Усик після перемоги на рингу записав звернення до українських військових (відео)
Боксер побажав мирного неба над головою батальйону "Штурм", ветеранам морської піхоти та 45-му батальйону ЗСУ.
Боксер Олександр Усик, який днями захистив титул чемпіона у надважкій вазі, записав відеозвернення для військових ЗСУ. Відео з'явилося на сторінці військового ЗСУ Леоніда Скрипченка.
"Здрастуйте. Батальйону "Штурм", ветеранам морської піхоти та 45-му батальйону, який воює на Донбасі, хочу передати привіт", — сказав боксер.
Усик подякував військовим за підтримку.
Також він побажав військовим сил, точності та мирного неба над головами.
Зауважимо, що на відео Усик був одягнений у вишиванку, а на голові боксер мав традиційну українську чоловічу зачіску — оселедець.
До речі, Олександр Усик неодноразово потрапляв у скандали через свою проросійську позицію.
У які скандали потрапляв боксер
У 2018 році Усик, відповідаючи на запитання про Крим, заявив таке:
"Чий Крим? Божий. Це по-справжньому. Коли він стане українським? Я намагаюся про це не думати", — сказав боксер.
Також він нарікав на те, що між анексованим Кримом і материковою Україною з'явився адміністративний кордон.
"Стало незручно їздити, якісь кордони з'явилися, розбіжності між людьми, злість. Це катастрофа. У мене велика кількість друзів, мій тренер живе там, мій перший тренер, мій клуб. Звичайно, я не перестаю з ними спілкуватися або їздити туди", — сказав боксер.
У 2020 році Олександр Усик висловився про "кримське питання" ще радикальніше.
"Ми кричимо: "Територія. Чий Крим, чий Крим?". Я вам скажу: "Да хрін із тобою, Крим", — сказав спортсмен в одному з інтерв'ю.
Крім того, боксер ніколи не приховував того факту, що не перестав тісно спілкуватися з росіянами після подій 2014 року.
"Спілкуюся з хлопцями з Москви. Раніше разом тренувалися, пили чай з однієї чашки і їли кашу з однієї миски. А зараз, бачите, хтось ділить портфелі, а я повинен припиняти дружбу з цією людиною? Та я продовжуватиму", — жорстко відреагував Усик на запитання журналістів.
У 2021 році український спортсмен потрапив ще в один скандал.
Він знявся у фільмі Оксани Марченко — дружини одіозного проросійського політика та кума президента РФ Віктора Медведчука — "Паломниця".
Спортсмена помітили в першій серії фільму на території Києво-Печерської лаври. У фільмі Усик розповідав Марченко про свій шлях до Бога та про його допомогу в боксі.
Нагадаємо, 20 серпня Усик переміг Джошуа і захистив титул чемпіона у надважкій вазі. Українському спортсмену довелося нелегко у бою-реванші з Ентоні Джошуа — британець кілька разів влучив нашому боксеру нижче пояса.
Фокус також раніше опублікував п'ять цікавих фактів про Олександра Усика. Усі пояси, які виграв Усик, до Джошуа належали іншому українському боксерові — Володимиру Кличку, який зі свого боку їх програв у бою з британцем.