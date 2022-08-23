Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Спорт Російсько-українська війна

Усик після перемоги на рингу записав звернення до українських військових (відео)

вусик, боксер вусик
Олександр Усик записав для українських військових відеозвернення

Боксер побажав мирного неба над головою батальйону "Штурм", ветеранам морської піхоти та 45-му батальйону ЗСУ.

Боксер Олександр Усик, який днями захистив титул чемпіона у надважкій вазі, записав відеозвернення для військових ЗСУ. Відео з'явилося на сторінці військового ЗСУ Леоніда Скрипченка.

"Здрастуйте. Батальйону "Штурм", ветеранам морської піхоти та 45-му батальйону, який воює на Донбасі, хочу передати привіт", — сказав боксер.

Усик подякував військовим за підтримку.

Також він побажав військовим сил, точності та мирного неба над головами.

Зауважимо, що на відео Усик був одягнений у вишиванку, а на голові боксер мав традиційну українську чоловічу зачіску — оселедець.

До речі, Олександр Усик неодноразово потрапляв у скандали через свою проросійську позицію.

У які скандали потрапляв боксер

У 2018 році Усик, відповідаючи на запитання про Крим, заявив таке:

"Чий Крим? Божий. Це по-справжньому. Коли він стане українським? Я намагаюся про це не думати", — сказав боксер.

Також він нарікав на те, що між анексованим Кримом і материковою Україною з'явився адміністративний кордон.

"Стало незручно їздити, якісь кордони з'явилися, розбіжності між людьми, злість. Це катастрофа. У мене велика кількість друзів, мій тренер живе там, мій перший тренер, мій клуб. Звичайно, я не перестаю з ними спілкуватися або їздити туди", — сказав боксер.

У 2020 році Олександр Усик висловився про "кримське питання" ще радикальніше.

"Ми кричимо: "Територія. Чий Крим, чий Крим?". Я вам скажу: "Да хрін із тобою, Крим", — сказав спортсмен в одному з інтерв'ю.

Крім того, боксер ніколи не приховував того факту, що не перестав тісно спілкуватися з росіянами після подій 2014 року.

"Спілкуюся з хлопцями з Москви. Раніше разом тренувалися, пили чай з однієї чашки і їли кашу з однієї миски. А зараз, бачите, хтось ділить портфелі, а я повинен припиняти дружбу з цією людиною? Та я продовжуватиму", — жорстко відреагував Усик на запитання журналістів.

У 2021 році український спортсмен потрапив ще в один скандал.

Він знявся у фільмі Оксани Марченко — дружини одіозного проросійського політика та кума президента РФ Віктора Медведчука — "Паломниця".

Спортсмена помітили в першій серії фільму на території Києво-Печерської лаври. У фільмі Усик розповідав Марченко про свій шлях до Бога та про його допомогу в боксі.

Нагадаємо, 20 серпня Усик переміг Джошуа і захистив титул чемпіона у надважкій вазі. Українському спортсмену довелося нелегко у бою-реванші з Ентоні Джошуа — британець кілька разів влучив нашому боксеру нижче пояса.

Фокус також раніше опублікував п'ять цікавих фактів про Олександра Усика. Усі пояси, які виграв Усик, до Джошуа належали іншому українському боксерові — Володимиру Кличку, який зі свого боку їх програв у бою з британцем.