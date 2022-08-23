Усик после победы на ринге записал обращение к украинским военным (видео)

Боксер пожелал мирного неба над головой батальону "Штурм", ветеранам морской пехоты и 45-му батальону ВСУ.

Боксер Александр Усик, который на днях защитил титул чемпиона в супертяжелом весе, записал видеообращение к военным ВСУ. Видео появилось на странице военного ВСУ Леонида Скрипченко.

"Здравствуйте. Батальону "Штурм", ветеранам морской пехоты и 45-му батальону, воюющему на Донбассе, хочу передать привет". — сказал боксер.

Усик поблагодарил военных за поддержку.

Также он пожелал военным сил, точности и мирного неба над головами.

Заметим, что на видео Усик был одет в вышиванку, а на голове у боксера была традиционная украинская мужская прическа — оселедец.

К слову, Александр Усик неоднократно попадал в скандалы из-за своей пророссийской позиции.

В какие скандалы попадал боксер

В 2018 году Усик, отвечая на вопрос о Крыме, заявил следующее:

"Чей Крым? Божий. Это по-настоящему. Когда он станет украинским? Я стараюсь об этом не думать", — сказал боксер.

Также он посетовал на то, что между аннексированным Крымом и материковой Украиной появилась административная граница.

"Стало неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа. У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда", — сказал боксер.

В 2020 году Александр Усик высказался о "крымском вопросе" еще радикальнее.

"Мы кричим:"Территория. Чей Крым, чей Крым?". Я вам скажу: "Да хрен с тобой, Крым", — сказал спортсмен в одном из интервью.

Кроме того, боксер никогда не скрывал тот факт, что не перестал тесно общаться с россиянами после событий 2014 года.

"Общаюсь с ребятами из Москвы. Раньше вместе тренировались, пили чай с одной кружки и ели кашу с одной миски. А сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен прекращать дружбу с этим человеком? Та я буду продолжать", — жестко отреагировал Усик на вопросы журналистов.

В 2021 году украинский спортсмен попал еще в один скандал.

Он снялся в фильме Оксаны Марченко — жены одиозного пророссийского политика и кума президента РФ Виктора Медведчука — "Паломница".

Спортсмен заметили в первой серии фильма на территории Киево-Печерской лавры. В фильме Усик рассказывал Марченко о своем пути к Богу и о его помощи в боксе.

Напомним, 20 августа Усик победил Джошуа и защитил титул чемпиона в супертяжелом весе. Украинскому спортсмену пришлось нелегко в бое-реванше с Энтони Джошуа — британец несколько раз попал нашему боксеру ниже пояса.

Фокус также ранее опубликовал пять интересных фактов об Александре Усике. Все пояса, которые выиграл Усик, до Джошуа принадлежали другому украинскому боксеру – Владимиру Кличко, который, в свою очередь, их проиграл в бою с британцем.