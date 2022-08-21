5 интересных фактов об Александре Усике

Фокус собрал несколько не самых известных фактов о звезде ринга.

В Саудовской Аравии 21 августа на арене King Abdullah Sports City состоялся бой-реванш Энтони Джошуа с Александром Усиком, во время которого британец пытался вернуть себе титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO.

Напряженный бой длился 12 раундов и завершился победой украинца.

Фокус собрал несколько не самых известных фактов о звезде ринга.

Как и многие украинские мальчишки, Александр Усик хотел стать футболистом и даже посещал школу футбольного клуба "Таврия", но в 15 лет передумал и решил, что будет заниматься боксом; Боксер мог уехать в США и продолжать карьеру там, его заставила изменить решение смерть отца в 2012 году; Родители Усика были нерелигиозными людьми, но он стал верующим под влиянием бабушки в 15 лет; Дочь спортсмена занимается танцами, старший сын футболом, а младший — теннисом; У Александра Усика много татуировок: бицепсы украшают имена его детей, на предплечье набиты олимпийские кольца в честь победы на Олимпиаде в 2012 году, также есть украинский трезубец, воин-спартанец, Киево-Печерская лавра, Родина-Мать, голубь — символ мира и на спине Архангел Гавриил.

Все пояса, которые выиграл Усик, до Джошуа принадлежали другому украинскому боксеру – Владимиру Кличко, который, в свою очередь, их проиграл в бою с британцем.

Джошуа уже один раз терял все пояса, когда сенсационно проиграл мексиканцу Энди Руису, однако сумел вернуть их в матче-реванше.

Также Фокус рассказывал, как Усика встречали в Украине после первой победы над Джошуа.