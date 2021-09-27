Усик вернулся в Украину после победы над Джошуа (видео)

Спортсмен пошутил, что чемпионские пояса уже "соскучились" по Украине, и "просят" забрать их домой. Также боксер заявил, что пока не готов думать о реванше.

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик вернулся из Лондона в Киев после победного боя над британцем Энтони Джошуа. Самолет спортсмена сел в "Борисполе" в 00:35 в понедельник, 27 сентября. Об этом сообщает "Украинская правда".

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В терминале аэропорта боксера встречали журналисты и близкие спортсмена, а также чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова. Примерно в 02:15 Усик вышел на брифинг. В частности, спортсмен сообщил, что сейчас он не пытается анализировать прошедший поединок.

"У меня мысли — попасть побыстрее домой, увидеть своих сыновей и дочку, которые очень сильно переживали за меня… (Хочу) залечить раны, которые появились на протяжении подготовки и в бою, покушать той еды, которой мне не разрешали кушать (во время тренировок)", — поделился боксер.

Усик также рассказал, что готовился к бою с Джошуа с 23 января по 20 сентября.

На вопрос журналиста о том, когда будет бой-реванш с Энтони Джошуа, украинский спортсмен заявил: "Не знаю… Надо сначала выдохнуть, только вчера все закончилось. Я не думаю, что кто-то из нас (с Джошуа) хочет разговаривать сейчас о реванше".

По словам Усика, после боя он и Джошуа обсудили свою аматорскую карьеру и сам поединок, "общались, шутили".

Боксер рассказал, что чемпионские пояса прибудут в Украину "примерно через три недели" — он пообещал сообщить об этом в своих социальных сетях.

"Их сделают, выгравируют там дату, место, имена и они прибудут домой. Они уже скучают по Украине, поэтому они говорят "Саня, забери нас", — пошутил спортсмен.

[ + – ] Брифинг Усика в "Борисполе"

Напомним, Усие одержал победу над Джошуа судейским решением после 12 раундов. Спустя 40 минут после окончания боя украинского спортсмена поздравил президент Владимир Зеленский.

После поражения Джошуа заявил, что "ничего не видел" после девятого раунда из-за подбитого глаза, а также, что Усик его "не удивил" в ходе боя.