Усик повернувся в Україну після перемоги над Джошуа (відео)

Спортсмен пожартував, що чемпіонські пояси вже "скучили" за Україною, і "просять" забрати їх додому. Також боксер заявив, що поки не готовий думати про реванш.

Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик повернувся з Лондона до Києва після переможного бою над британцем Ентоні Джошуа. Літак спортсмена сів у "Борисполі" о 00:35 у понеділок, 27 вересня. Про це повідомляє "Українська правда".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

У терміналі аеропорту боксера зустрічали журналісти та близькі спортсмена, а також чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова. Приблизно о 02:15 Усик вийшов на брифінг. Зокрема, спортсмен повідомив, що зараз він не намагається аналізувати минулий поєдинок.

"У мене думки — потрапити швидше додому, побачити своїх синів і дочку, які дуже сильно переживали за мене... (Хочу) залікувати рани, які з'явилися протягом підготовки і в бою, поїсти тієї їжі, яку мені не дозволяли їсти (під час тренувань)", — поділився боксер.

Усик також розповів, що готувався до бою з Джошуа з 23 січня по 20 вересня.

На питання журналіста про те, коли буде бій-реванш з Ентоні Джошуа, український спортсмен заявив: "Не знаю... Треба спочатку видихнути, тільки вчора все закінчилося. Я не думаю, що хтось із нас (із Джошуа) хоче розмовляти зараз про реванш".

За словами Усика, після бою він і Джошуа обговорили свою аматорську кар'єру і сам поєдинок, "спілкувалися, жартували".

Боксер розповів, що чемпіонські пояси прибудуть в Україну "приблизно через три тижні" — він пообіцяв повідомити про це у своїх соціальних мережах.

"Їх зроблять, вигравіюють там дату, місце, імена і вони прибудуть додому. Вони вже сумують за Україною, тому вони кажуть "Саня, забери нас", — пожартував спортсмен.

[ + – ] Брифінг Усика в "Борисполі"

Нагадаємо, Усик здобув перемогу над Джошуа суддівським рішенням після 12 раундів. Через 40 хвилин після закінчення бою українського спортсмена привітав президент Володимир Зеленський.

Після поразки Джошуа заявив, що "нічого не бачив" після дев'ятого раунду через підбите око, а також, що Усик його "не здивував" у процесі бою.